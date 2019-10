La festa del matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli tra karaoke e danze scatenate (FOTO)

E dopo le grandi emozioni del si, ecco che la festa atomica può iniziare! E’ stato celebrato ieri presso l’abbazia di San Galgano il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli. Emozionatissimi gli sposi hanno coronato il loro sogno d’amore. E dopo la bellissima e romanticissima cerimonia, tutti insieme a festeggiare. Tra musica, danza, karaoke, la lunga notte di Anna e Andrea ha visto gli ospiti e gli invitati scatenarsi in pista e non solo! Da Giulia Salemi alle Donatella: musica e spettacolo per la festa di questo #atomicwedding!

E’ TEMPO DI FESTA AL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI: ECCO LE IMMAGINI

Ed ecco per voi un video che ci mostra solo un breve frame di quello che è successo nella festa del matrimonio di Andrea Mainardi. Tutti pronti a festeggiare con lo chef e con la sua mitica Anna diventata per tutti Tripolina. Nella sua esperienza al Grande Fratello VIP infatti lo chef, ha presentato a chi ancora non la conosceva, la sua adorata compagna che per tutti è la Tripolina! Un dolce nomignolo che deriva ovviamente dal cognome della bellissima fidanzata, e oggi moglie, di Andrea Mainardi!

Scatenatissime davvero le Donatella, che del resto nella vita fanno le cantanti per cui dovevamo per forza essere l’anima della serata e Giulia Salemi non è da meno. Ma molto scatenato anche lo chef che si è divertito, come suo solito, microfono alla mano a portare energia anche il giorno delle sue nozze!

E non poteva mancare anche la fazzolettata che ha visto gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP più che protagonisti. Ecco un altro video dalla serata per voi

Dalla casa del Grande Fratello VIP al matrimonio di Andrea Mainardi sono arrivati Fabio Basile, Stefano Sala, Martina Hamdy, Silvia e Giulia Provvedi e Giulia Salemi. Grandi assenti Francesco Monte e ovviamente anche Walter Nudo che era la persona con la quale Andrea in casa aveva legato maggiormente.