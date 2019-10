Giulia Salemi, le Donatella e Martina Hamdy luccicantissime al matrimonio di Andrea Mainardi (FOTO)

Il grande giorno è arrivato e in questi minuti Andrea Mainardi e Anna Tripoli stanno pronunciando il loro si! Location scelta un bellissimo monastero in Toscana, in provincia di Siena e tantissimi ospiti arrivati per il matrimonio dello chef tra i più amati della tv. Carica di ex concorrenti del Grande Fratello VIP: lo scorso anno Andrea è stato protagonista del reality di Canale 5, dove peraltro si è classificato al secondo posto. E gli amici incontrati e conosciuti nella casa del GF VIP non potevano mancare. Giulia Salemi, Silvia e Giulia Provvedi ( le Donatella ) e Martina Hamdy sono arrivate insieme, presso la location scelta per il matrimonio di Andrea e Anna e di certo non sono passate inosservate. Per il matrimonio, rinominato sui social #atomicwedding, hanno scelto una cosa molto sobria! E in effetti anche le ragazze prima di arrivare alla cerimonia nuziale scherzano sui social visto che sembrano proprio le Spice Girls. Completamente luccicanti, e coloratissime, Giulia Salemi, le Donatella e Martina hanno fatto il loro ingresso e per prima cosa si sono dirette verso lo sposo emozionatissimo!

GUARDA QUI LE PRIME FOTO DEGLI SPOSI-CLICCA QUI

IL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI: ECCO GIULIA SALEMI, LE DONATELLA E MARTINA HAMDY

Nella casa del Grande Fratello VIP Andrea ha stretto rapporti molto forti con alcuni dei concorrenti che si sono poi trasformati in amici anche nella vita reale. E tra questi ci sono sicuramente le bellissime 4 ragazze che sono arrivate elegantissime alle nozze!

Vediamo il look scelto

Bellissime davvero le ragazze che hanno sfoggiato un look trendy per un matrimonio al pomeriggio! Vi mostreremo poi anche le foto degli altri invitati. Tra gli ospiti del matrimonio anche Antonella Clerici che non poteva mancare nel giorno delle nozze del suo amatissimo Andrea Mainardi.