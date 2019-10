Il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli, dalla Prova del cuoco al Grande Fratello tutti pronti per le nozze da favola (Foto)

Emozioni alle stelle oggi per Andrea Mainardi e Anna Tripoli: il gran giorno del matrimonio è arrivato (foto). Lo chef atomico dopo un percorso “straordinario” di 4 anni è pronto per il suo sì; un evento che farà scrivere un altro capitolo alla loro favola e non poteva che chiamarsi “atomicwedding. Da mesi Anna e Andrea avevano annunciato il loro matrimonio il 12 ottobre ma tutto è ancora un po’ top secret, anche se sui social arrivano ora dopo ora gli indizi. Fervono i preparativi, già da ieri ognuno è al proprio posto per organizzare tutto al meglio. Anche Andrea Mainardi ha fatto la sua parte, anche lui ha cucinato per i suoi invitati ma oggi le farfalle nello stomaco si fanno sentire e lo sposo ha bisogno di concentrarsi anche per non piangere troppo. Quante emozioni ci ha fatto vivere Mainardi in questi anni, da La prova del cuoco al Grande Fratello Vip, lui così vero e incapace di nascondere i suoi sentimenti. Per i genitori, per sua figlia, per la sua Anna, quante meravigliose lacrime. Quante ne verserà questa sera vedendo la donna della sua vita in abito da sposa? Ad aiutarlo ci saranno anche gli amici più famosi.

GLI INVITATI AL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI

Prima di parlare dei presenti alle nozze c’è il dubbio che uno degli amici più cari dello chef possa essere assente: Walter Nudo ci sarà? La loro amicizia è nata durante il reality di Canale 5 ma sono tante le persone che si sono innamorate di Mainardi nelle varie esperienze televisive e di lavoro. Non mancheranno Daniele Persegani e Francesca Marsetti ma da La prova del cuoco immaginiamo saranno tantissimi gli invitati.





Ci sarà o no Antonella Clerici? Nessun indizio ma come potrebbe mancare? Dal GF Vip sono in viaggio anche Giulia Salemi e Le Donatella ma anche in questo caso la lista è lunga. Un po’ di attesa e di emozioni e ne sapremo di più. Il sì è previsto alle 18:00, alla wedding planner Silvia Slitti il compito di trasformare il sogno in realtà.