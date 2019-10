Il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli: sposi emozionatissimi si giurano amore eterno (FOTO)

E’ l’abbazia di San Galgano la location scelta per il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli che pochissimi minuti fa sono diventati marito e moglie! Grande attesa per quello che è stato ribattezzato dagli sposi e dagli invitati un #atomicwedding. Chi conosce infatti bene lo chef sa che si definisce atomico, un po’ come la sua cucina e anche per la grande esplosività! Oggi però di certo sono state le altre emozioni a prendere il sopravvento. Andrea si sa, è molto emotivo e immaginiamo che non abbia retto l’emozione di vedere arrivare la sua Anna davanti a lui. Bellissima la Tripolina, come lo chef chiama la sua fidanzata, da oggi sua moglie, nel suo abito elegante e romantico. Perfetta, bellissima e anche lei super emozionata. L’abbiamo vista arrivare all’altare praticamente in lacrime. Un sorriso smorzato ma tantissime emozioni anche per lei.

ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI: LE PRIME FOTO DEL MATRIMONIO

Tantissime le immagini arrivate sui social, del resto vista la presenza di tantissime invitate e invitati che hanno un ottimo rapporto con Instagram, c’era da aspettarselo. Anche per questo possiamo mostrarvi le prime immagini di Andrea e Anna che da poco sono diventati marito e moglie!

Come si può vedere dalle prime foto dell’abito da sposa di Anna, ha optato per un abito davvero principesco ma allo stesso tempo sensuale grazie allo scollo trasparente sulle spalle. Capelli raccolti e velo con strascico, davvero bellissima Anna!

Non possiamo che fare tantissimi auguri ad Andrea e ad Anna per il loro matrimonio augurando loro di vivere insieme per il resto della loro vita innamorati come sono oggi!