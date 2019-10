Le nozze di Andrea Mainardi e Anna Tripoli nella splendida Abbazia di San Galgano (Foto)

Sulle note di One Love Andrea Mainardi e Anna Tripoli hanno fatto il loro ingresso nell’Abbazia di San Galgano, lui al braccio della sua mamma, lei accompagnata dal suo papà (foto). Emozioni già prima dell’ingresso degli sposi perché il luogo scelto per le loro promesse d’amore, per il per sempre, è magico. Tante cose hanno contribuito oggi a fare emozionare Andrea Mainardi e la sua Anna, prima di tutto il loro bellissimo amore, ma c’è anche tanto altro. Tutto perfetto alle loro nozze, si sono affidati alla wedding planner Silvia Slitti ma nei preparativi ci sono anche tanti desideri realizzati della sposa. L’abbazia di San Galgano, le sue rovine, uno dei luoghi più suggestivi della Toscana e non solo. Costruita nel XIII secolo, consacrata dal Vescovo di Volterra Alberto Solari, sconsacrata 5 secoli dopo. Nozze civili per Andrea Mainardi e Anna Tripoli perché lo chef è già stato sposato e dal primo matrimonio è nata la sua bellissima Michelle.

INCANTEVOLE L’ABBAZIA SCELTA DA ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI PER IL LORO MATRIMONIO

Un tappeto bianco, fiori dai colori delicati, forme morbide per le composizioni floreali, la luce naturale perfetta che ha illuminato gli sposi mentre si scambiavano le promesse. Emozionatissimo Andrea al braccio della sua mamma. Tante volte ha raccontato di lei in diretta a La prova del cuoco svelando che ha la stessa età di Antonella Clerici.





Meravigliosa Anna Tripoli in abito da sposa, anche lei emozionata accanto al suo papà che giunto davanti ad Andrea gli avrò rivolto le parole che in quel momento solo un papà sa dire. Dolcissima Anna quando alla fine della cerimonia ha cercato l’abbraccio di chi le ha dato la vita, l’uomo che l’ha vista diventare donna e adesso felice con Andrea. Attendiamo adesso le immagini del ricevimento, di certo meraviglioso come tutto il resto.