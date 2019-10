Il dolce messaggio del papà di Andrea Mainardi assente al matrimonio ma presente con il cuore

E’ il grande giorno di Andrea Mainardi e Anna Tripoli. I due sono diventati oggi marito e moglie. Li abbiamo visti felici e innamorati pochi mesi dopo la loro conoscenza nella cucina de La prova del cuoco, quando per la prima volta Andrea Mainardi presentata al pubblico la sua fidanzata. Li abbiamo visti innamoratissimi al Grande Fratello VIP quando Andrea davanti a tutti ha voluto legarsi per sempre ad Anna. E oggi eccoli bellissimi giurarsi amore eterno nel giorno del matrimonio. Purtroppo il papà di Andrea, Giorgio, non è potuto essere presente. Come lo chef aveva anche raccontato nella casa del Grande Fratello, il suo papà da tempo non sta e bene e non può muoversi. Ma è chiaro che fosse presente con il cuore in questi giorno speciale. E ha anche voluto scrivere un messaggio per suo figlio e per Anna per dare un chiaro segnale del suo grande amore per Andrea.

IL MESSAGGIO DEL PAPA’ DI ANDREA MAINARDI NEL GIORNO DEL MATRIMONIO

Dai social arrivano le immagini di queste nozze e dal profilo Instagram delle Donatella ecco comparire anche la breve lettera che papà Giorgio ha scritto per il suo Andrea.

Ciao Andrea, ti scrivo perchè sai bene che non posso essere lì conte e con Anna in questo giorno davvero speciale. Ma credimi non sai quanto vorrei esserti vicino fisicamente. Con il cuore invece sono sempre vicino a te. Sono contento che tu abbia trovato l’anima gemella, l’amore grande della tua vita, la tua Annina. Vi auguro con tutto il cuore di iniziare questo cammino insieme di appoggiarvi l’un all’altro affrontando sempre insieme le difficoltà della vita con rispetto, pazienza e comprensione.Andatevi sempre incontro anche rinunciando a qualcosa per il bene dell’altro. Io e la mamma siamo sposati da 38 anni ed è stato e sarà per sempre un grande amore. Anche se la vita di tutti i giorni, i problemi e le difficoltà vi metteranno a dura prova, non allontanatevi mai, siate sempre l’uno la forza dell’altro. Coltivate sempre il vostro amore e la vostra felicità. Io vi guardo e sarò sempre con voi. Vi voglio bene. Andrea ti voglio bene e sono orgoglioso di te. Vi abbraccio forte. Giorgio Mainardi.