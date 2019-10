Antonella Clerici al matrimonio di Andrea Mainardi, la conduttrice non poteva mancare all’#atomicwedding (Foto)

Tra i tanti amici attesi al matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli non poteva mancare Antonella Clerici e se questa mattina c’era ancora qualche dubbio sulla sua presenza alle nozze adesso la conferma è arrivata dalla diretta interessata (foto). Antonella Clerici sul suo profilo Instagram ha appena annunciato il suo arrivo alla location scelta dagli sposi e non poteva essere diversamente visto che lei avrà un ruolo speciale. Vorremmo essere tutti presenti alle nozze di Andrea Mainardi oggi perché immaginiamo grandi emozioni. Ricorderete che lo chef aveva chiesto in diretta alla conduttrice di essere la sua testimone di nozze? Anche per questo Antonella non poteva essere in un altro posto oggi. “Sto arrivando” ha commentato sui social mostrando il suo make up già perfetto e i capelli mossi mentre è in auto ancora in viaggio. Anche per questo dolcissimo e importante evento la Clerici ha scelto di indossare un outfit di Giada Curti. Bellissime le gonne della stilista che le ha fatto cambiare look e guardaroba aggiungendo altra femminilità.

ANTONELLA CLERICI TESTIMONE DI NOZZE PER ANDREA MAINARDI

Se non vedremo in diretta il “sì lo voglio” di Andrea e Anna abbiamo però visto qualche mese fa la proposta dello chef ad Antonella di essere la sua testimone. Non era più lei la conduttrice de La prova del cuoco e a sorpresa un giorno di marzo arrivò in cucina da Elisa Isoardi proprio mentre c’era Andrea Mainardi impegnato con una sua ricetta.

ANDREA MAINARDI CHIEDE AD ANTONELLA CLERICI DI ESSERE LA SUA TESTIMONE DI NOZZE

Tra qualche ora si ritroveranno insieme tanti ex e attuali protagonisti de La prova del cuoco; tutti riuniti per l’#atomicwedding. Ci saranno di certo Daniele Persegani e Francesca Marsetti ma non solo loro. Speriamo di vedere presto le foto degli sposi e degli invitati.