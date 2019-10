Elena Santarelli segue una terapia psicologica, ha capito che non poteva fare tutto da sola dopo la malattia di Giacomo (Foto)

Elena Santarelli avrebbe voluto magari non parlare più in pubblico della malattia di suo figlio, del terribile periodo superato ma che resta un dolore di cui ancora porta gli strascichi, però lo fa perché da personaggio famoso può contribuire in modo forte dando una mano alla ricerca, alle donazioni (foto). Ha scritto un libro devolvendo l’intero ricavato all’associazione Heal per la ricerca neuro-oncologica pediatrica, sarebbe stato più semplice sparire, come lei stessa ha commentato, ma ha accettato di farlo anche se per l’ennesima volta le critiche l’hanno profondamente ferita. Per raccontare ha dovuto ripercorrere momenti che le hanno fatto molto male e al settimanale F ha rivelato che ha iniziato a seguire una terapia psicologica, una tecnica, Emdr, che sta ancora seguendo e che ha aiutato anche suo figlio Giacomo. Anche in queste sue parole, nel suo nuovo racconto, c’è altro aiuto verso chi si trova ad affrontare periodi bui e difficili come quelli che hanno vissuto lei e la sua famiglia.

ELENA SANTARELLI HA SUBITO UNA BIOPSIA, NON AVRBEBE AVUTO IL CORAGGIO E LA FORZA DI SUO FIGLIO

Al principio Elena credeva di potere fare tutto da sola: “Mi sentivo Wonder Woman, poi o capito di avere bisogno di aiuto”. La Santarelli ha anche raccontato che la situazione grave che stava vivendo ha rischiato peggiorasse: “Mi fecero una biopsia, se avessi dovuto fare il percorso di Giacomo non avrei avuto la sua forza e il suo coraggio”. Invece, tutto andò bene ed è sicura che andrà tutto bene perché bisogna essere positivi.





“Dobbiamo fare controlli per i prossimi cinque anni ma l’ottimismo non ci mancherà mai” ha confidato confermando che suo figlio Jack è sereno, sta bene e cresce affrontando la pase post-tumorale. Gli haters non mancheranno mai e lei sarà sempre pronta a rispondere a tono, purtroppo non tutti comprendono, non tutti operano per il bene e senza tornaconto personale.





Elena Santarelli segue una terapia psicologica, ha capito che non poteva fare tutto da sola dopo la malattia di Giacomo (Foto) ultima modifica: da