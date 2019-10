Elena Santarelli ha scritto “Una mamma lo sa” sui social in lacrime spiega perchè lo ha fatto

“Mi è costata davvero tanta fatica scrivere questo libro” ha detto Elena Santarelli in una storia sui social dopo aver annunciato l’uscita del suo libro. Si intitola Una mamma lo sa e chiaramente racconta la storia della famiglia di Elena, del lungo percorso al fianco del suo piccolo Giacomo, della malattia, dell’ospedale, delle cure. Di tutte le mamme che ha incontrato in questo lungo viaggio, che per lei ha avuto un finale speciale. Giacomo infatti è guarito e oggi lei può raccontare con le lacrime questa storia, ma può farlo anche con lacrime di gioia per quello che è stato il finale. “E’ stata dura, a volte determinati pensieri, determinati ricordi vorresti mandarli via” ha spiegato Elena a tutte le persone che la seguono parlando di quello che è il suo lavoro per la scrittura del romanzo Una mamma lo sa. La Santarelli spiega che ha deciso di scrivere questo libro per aiutare l’associazione Heal, i proventi della vendita del libro infatti andranno in beneficenza per aiutare altri bambini che vivono la stessa storia del figlio della conduttrice. Elena Santarelli ribadisce di aver ceduto tutti i diritti della vendita del libro.

Al fianco di Elena nella scrittura di questo libro c’è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia che poche ore fa ha voluto dedicare queste parole alla Santarelli.

uando si lavora in silenzio, si lavora meglio. Andiamo con ordine. So che questo giorno o notte è uno dei soliti giorni ‘pesanti’ per #elenasantarelli So che piangerà So che non riuscirà a dormire, o a sorridere, so però che alla fine troverà il suo punto di equilibrio (come sempre) . In questi mesi, o forse quasi un anno, abbiamo parlato a lungo sul perché fare un libro. E vi assicuro che non ne aveva alcuna voglia. Poi ci sono stati due passaggi importanti che hanno acceso la luce. Il 1 chi compra questo libro #unamammalosa sulla storia di #mammaelena e del piccolo #jack insieme con la loro famiglia, compie un ‘ azione piena di bene perché i proventi saranno destinati in toto al @progettoheal che, come dice Elena, ‘HEAL fa parte della mia famiglia’. Il 2 leggere ‘il mai detto di Elena’, argomenti che credo non sappia nessuno, le amiche, suo marito, i genitori; quel non detto che le è servito per farsi forza , per creare uno schermo tra il dolore e il reale; è estremo in positivo e negativo. Ma alla fine utile. Credetemi! Da spiegare , lo so, è complesso. Da leggere sarà solo una giostra di emozioni tra pugni in pancia, testate al muro, domande e quesiti al buon Dio e poi acceleratore diritti fino al binario che termina al casello con scritto ‘Benvenuti nel paese della speranza’. La speranza: Quella raccontata e scritta da mamma Elena tra: mail, note vocali notturne, file world, pizzini, wup, pezzi di carta. •