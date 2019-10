Caterina Balivo confessa di non avere amici in tv, spenti i riflettori si trasforma (Foto)

Seguendola nello studio di Vieni da me Caterina Balivo sembra che sia amica di tutti in tv, così solare, sorridente, sensibile, poi scopriamo l’esatto contrario (foto). Intervistata da Grazia la Balivo ha tirato fuori il suo lato più nascosto con massima sincerità, rivelando che lei spenti i riflettori è un’altra persona. Non si regala nessun complimento parlando di se stessa, anche quando gli altri le dicono che è generosa per la Balivo dietro c’è un atto egoistico. Quindi, non è come appare, quando si spengono le telecamere non vuole vedere nessuno, “Amici in tv non he no” e aggiunge “Meno male che sono nata bella, altrimenti sarei stata brutta e acida”. Anche durante le sue dirette ripete più volte che ha un caratteraccio, ma dobbiamo crederle? “Se lavori in tv dei essere determinato altrimenti sei fuori” e lei confessa che per gli sgambetti ricevuti ha pianto tanto e con dolore.

CATERINA BALIVO NON HA MAI VOLUTO UN PARTNER IN TV

“Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri. Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace. Ricordo che il direttore di rete di allora, Ilaria Dallatana, mi disse: ‘Caterina, è un handicap non saper dividere la scena’”. Racconta che non è brava con le pubbliche relazioni e questa cosa ci sorprende.





Confida che c’è un difetto che vorrebbe non avere, vorrebbe migliorarsi: “Mi presento peggiore di quella che sono. Magari mi batto per una persona senza che gli venga detto. Poi faccio una battuta acida e distruggo tutto”. Questo in effetti l’ha dimostrato anche sui social, ma per il resto sicuri che sia proprio Caterina Balivo a raccontare la sua “acidità”? Sembra proprio di sì.