Antonella Clerici, quanti ricordi nella nuova foto scattata nella casa di Roma (Foto)

Un’altra foto amarcord per Antonella Clerici che evidentemente sfoglia spesso i suoi album o la galleria sul cellulare (foto). Ancora una volta uno scatto della sua dolcissima Maelle, aveva pochi anni e con lei c’è anche il cane amatissimo, Oliver. Un’immagine dolcissima, una foto semplice in un momento di vita normale. La pizza piace a tutti ed evidentemente Maelle ne è ghiotta, Oliver era il suo compagno di giochi; due amori grandi per la Clerici in una foto scattata nella vecchia casa romana. Nessun rimpianto per la conduttrice, è felice nella sua nuova casa nel bosco con sua figlia, Vittorio Garrone e i cani che adesso coccola ma senza dimenticare il suo primo cucciolo. Nessuno sostituirà mai Oliver, tanti anni con lui che l’ha vista piangere di gioia ma anche di dolore. Una foto riporta alla mente tanti ricordi e ancora una volta lo scatto fa il pieno di like su Instagram.

ANTONELLA CLERICI I SUOI RICORDI NELL’ALBUM DI FAMIGLIA

I figli crescono in fretta, Oliver mancherà sempre e quella casa a Roma resta nel cuore di Antonella che scrive “Qualche anno fa… Maelle e Oliver”, non c’è da aggiungere altro oltre ai suoi hashtag, semplici come tutto il resto #pizza #maelle #oliver e #ricordi.





La Clerici alterna post di vita quotidiana a eventi non mondani ma privati, come il matrimonio di una copia di amici festeggiato con una festa in stile anni ’20. Mostra la scelta dei suoi abiti Enrico Coveri, le gonne di Giada Curti, le fughe d’amore con il suo Vittorio, gli amici, il lavoro, il cibo e Maelle piccina che cresce in fretta. Come tutte le mamme forse anche lei vorrebbe fermare il tempo ma il presente è così pieno di felicità che la nostalgia dura un attimo, il tempo di postare altre foto.