Antonella Clerici e Vittorio Garrone meravigliosi a un matrimonio anni ’20 (Foto)

Un matrimonio ambientato nei ruggenti anni ’20 ed è la favola che hanno vissuto ieri Antonella Clerici e Vittorio Garrone (foto). Purtroppo solo invitati al matrimonio di un’altra coppia, non erano loro due gli sposi; il risultato però è ugualmente puro spettacolo. Bellissima Antonella Clerici in stile anni ’20 dall’acconciatura alle scarpe, una donna di altri tempi, un evento che ha fatto vivere alla conduttrice un altro momento magico della sua vita. Dalla carrozza al ricevimento, tutto parlava degli anni in cui il jazz, i capelli corti, gli abiti più corti hanno trasformato un po’ tutto, indimenticabili anni ’20 e di certo indimenticabili le nozze a cui la famiglia ha partecipato ieri sera a Genova. Questa volta Antonella Clerici si è divertita davvero a mostrare un po’ di ciò che ha vissuto ieri sera con il suo compagno.

ANTONELLA CLERICI PENSA ALLE NOZZE CON VITTORIO GARRONE?

Chissà se ieri durante il matrimonio Antonella e Vittorio hanno pensato a come potrebbero essere le loro nozze; di certo piene d’amore e allegria, famiglia allargata e ottimo cibo. Gli scatti in bianco e nero, le pose buffe, gli immancabili baci e abbracci tra la coppia. Le foto che Antonella posta sul suo profilo Instagram sono bellissime, per loro tantissimi cuori come sempre.

LE FOTO DI ANTONELLA CLERICI AL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI





Anche Andrea Mainardi ha commentato con tanti cuori, poche settimane fa c’era lui pronto al sì con la sua Anna e Antonella Clerici era una delle sue testimoni di nozze. Davvero adesso toccherebbe alla conduttrice sposarsi ed emozionare ancora di più tutti. L’abbiamo vista emozionantissima al matrimonio dello chef atomico, così come in ogni occasione romantica. Intanto Antonella Clerici prosegue la sua favola nel bosco in Piemonte, una vita perfetta perché piena di tante cose, di sogni realizzati.