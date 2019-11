Tina Cipollari al MCS tra chili persi e progetti per il futuro con una consapevolezza: Uomini e Donne la sua casa

Tra i protagonisti della puntata de Maurizio Costanzo Show in onda il 13 novembre 2019 anche Tina Cipollari che è apparsa in gran forma nello studio di Canale 5. La bella opinionista è stata accolta da un grande calore del pubblico in sala con una sorta di ovazione durante la presentazione di Maurizio Costanzo. Del resto gioca in casa, siamo a Roma e si sa, Tina è davvero amatissima. Il giornalista ha subito esordito chiedendo a Tina di Gemma: evidentemente anche Costanzo, come altri 3 milioni di italiani, ama il trono over di Uomini e Donne. Chi non sa chi è Gemma Galgani e dei suoi scontri con Tina, un cult ormai del piccolo schermo! Tina però va per la sua strada e ha anche un annuncio importante da fare. Costanzo infatti le chiede se sia vero che sta scrivendo un libro: “Si è vero, ho questo progetto“, ha risposto Tina che però specifica anche un’altra cosa. “No assolutamente non parlerà di Gemma Galgani” risponde quando Maurizio Costanzo le chiede se ci sia questa possibilità. Nessun commento sul tema trattato quindi ma Tina aggiunge: “Quando sarà pronto tornerò qui per presentarlo”.

AL MAURIZIO COSTANZO SHOW LE PAROLE DI TINA CHE COMMENTA ANCHE IL SUO PESO

E visto che Tina, da settembre sta provando a perdere peso, Costanzo non poteva non chiederle come sta andando la sua dieta. A quanto pare nelle ultime settimane ci sono stati dei progressi visto che Tina ha commentato così il suo percorso: “Si è vero sono dimagrita molto, ho perso 12 chili da quando ho iniziato, non si vede? Ma devo perderne almeno altri dieci!” ha concluso la Cipollari.

Costanzo ricorda che, tra uno scherzo e l’altro, ormai sono vent’anni che Tina fa parte di Uomini e Donne. E la Cipollari conferma: “Sono vent’anni che sono ad Uomini e Donne. Il tempo è volato. Ormai Uomini e Donne è la mia seconda casa”.

Visto il successo di Tina a Uomini e Donne immaginiamo che lo sarà per molto altro tempo ancora!