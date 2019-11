Tina Cipollari non riesce a perdere peso: delusione da Uomini e Donne, Maria cerca la soluzione

Non ci sono grandi progressi per quello che riguarda la dieta di Tina Cipollari. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 11 novembre 2019 infatti, l’opinionista è stata chiamata alla prova del peso. E così anche questa settimana l’abbiamo vista salire sulla bilancia. Ricordiamo che Tina, alla fine del mese di agosto, quando ha iniziato il suo percorso, pesava circa 84 chili. Oggi, due mesi dopo, la Cipollari ha perso poco, rispetto forse a quelle che erano le sue aspettative. Tina infatti aveva detto di voler perdere 20 chili prima di Natale, ma se questi sono i ritmi, probabilmente, non ci saranno i risultati aspettati. Oggi la Cipollari ha cercato anche di capire se la bilancia pesasse bene, non riuscendo a credere di non essere dimagrita. E Maria de Filippi, un po’ come il buon dottor Nowzaradan ha ricordato alla Cipollari che la colpa non è della bilancia!

In ogni caso oggi Tina pesa circa 75 chili, rispetto alla passata settimana ha perso forse un chiletto, nulla di più. In generale, dopo il primo calo significativo, il percorso di Tina non è andato come si augurava. Maria quindi prova a capire insieme alla naturopata che la sta seguendo se si può fare anche altro. Visto che l’alimentazione sembra essere quella corretta, forse ci vuole dell’altro. La conduttrice quindi suggerisce delle camminate. Pensa quindi che la soluzione adatta per Tina possa essere il tapis roulant.

TINA CIPOLLARI DELUSA DALLA DIETA: ECCO LE ULTIME NOTIZIE SUL SUO PESO

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi Tina quindi riceve dei consigli di Maria che la invita a non demordere! Suggerisce alla Cipollari di camminare e quando è a lavoro di fare il tapis roulant, proprio per questo motivo ne farà mettere uno nel suo camerino, in questo modo quando sarà a Roma per le registrazioni avrà modo di allenarsi. E Gianni poi la provoca: “Quando è a casa però ci deve mostrare i video di quello che fa” ha detto Sperti.

Tina che ha davvero voglia di dimagrire si dice pronta a tutto, farà anche questo se necessario.

La Cipollari ha a disposizione un altro mesetto circa, prima che Uomini e Donne vada in vacanza nelle feste di Natale, pensare che possa perdere almeno altri dieci chili è difficile per cui immaginiamo che non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo!