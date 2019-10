Quanto pesa Tina Cipollari oggi? La dieta funziona

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 7 ottobre 2019 abbiamo scoperto quanto pesa oggi Tina Cipollari. Come saprete, da ormai più di un mese, Tina ha iniziato a essere seguita da una naturopata per cercare di perdere del peso senza però iniziare una dieta troppo drastica. L’obiettivo di Tina Cipollari è quello di arrivare a Dicembre con un bel po’ di chili in meno. Tina all’inizio del suo percorso pesava 84 chili, un peso realmente eccessivo per una donna della sua altezza. Ricordiamo però che Tina si è sempre pesata vestita per cui immaginiamo che in realtà quei vestiti e quelle scarpe che indossa pesino almeno un paio di chili. Detto questo, il peso di Tina è realmente eccessivo e dovrebbe qualcosina per tornare in forma! La Cipollari a quanto pare si sta impegnando e oggi, nella puntata di Uomini e Donne, si è pesata per vedere come sta andando il suo percorso insieme alla sua naturopata.

QUANTO PESA OGGI TINA CIPOLLARI? IL PESO DALLA PUNTATA DI UOMINI E DONNE

Tina quindi si è pesata nella puntata di Uomini e Donne di oggi. “Dai almeno un chilo lo avrai perso” ha detto Maria sottolineando che un chiletto in una decina di giorni va anche bene in modo che in un mese possa perdere 4-5 chili. Il percorso di Tina non deve essere di un dimagrimento forzato, almeno per il momento, anche per questo motivo al suo fianco c’è una figura diversa da un dietologo. Per il momento infatti si cerca solo di abbinare nel modo giusto gli alimenti e di eliminare dalla dieta qualcosa che potrebbe farle male. “Si sta impegnando moltissimo” ha detto la naturopata. E a quanto pare anche la bilancia conferma quello che l’esperta ha detto. Tina infatti oggi pesa circa 80 chili, avrebbe perso sin dall’inizio di questo percorso 4 chili, 3 nell’ultima settimana.