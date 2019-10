Uomini e Donne oggi: lo scontro tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina. Interviene Maria

Questo pomeriggio, giovedì 3 ottobre 2019, andrà in onda su Canale 5 una nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne. In questo nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi vedremo i protagonisti del Trono Classico ma anche due coppie appena rientrate da Temptation Island Vip. E proprio a proposito della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi vogliamo concentrarci. Nello studio di Uomini e Donne arriveranno, infatti, Damiano Er Faina e la sua fidanzata Sharon Macrì. Questa è stata, senza dubbio, una delle coppie più chiacchierate di questa edizione dell’isola delle tentazioni. Ma che cosa succederà durante la puntata del Trono Classico di oggi? Continuate pure a leggere per scoprirlo.

Uomini e Donne, oggi ospite Damiano Er Faina di Temptation Island Vip

Durante la puntata di oggi 3 ottobre 2019 di Uomini e Donne, dopo lo spazio dedicato ai tronisti e ai corteggiatori del Trono Classico, arriverà in studio Alessia Marcuzzi per accogliere insieme a Maria De Filippi la prima coppia di Temptation Island Vip. Damiano Er Faina e Sharon Macrì saranno ospiti a Uomini e Donne e la loro presenza, soprattutto quella di Damiano, farà agitare qualcuno. Sarà infatti scontro aperto tra il re del web e l’opinionista del programma di Canale 5 Tina Cipollari che definisce Damiano come un falso. Er Faina è noto al pubblico del web anche per le sue critiche ai personaggi tv e forse qualche parola usata dal re del web non è andata molto a genio alla Cipollari. Damiano afferma che Tina accusa tutti da trent’anni. Il litigio tra i due forti personaggi durerà a lungo fino a che la conduttrice Maria De Filippi decide di intervenire.

Maria De Filippi ferma Tina Cipollari nello scontro con Damiano Er Faina a U&D

La padrona di casa Maria De FIlippi andrà da Tina Cipollari e cercherà di allontanarla da Damiano Er Faina. La stessa opinionista di Uomini e Donne deciderà poi di lasciare lo studio. “A volte il leone da tastiera è leone da tastiera perché non conosce” afferma Maria De Filippi. “Io chiederò scusa a Tina quando lei chiederà scusa anche a me” risponde dal canto suo il re del web Damiano Er Faina. Tina deciderà di fare il primo passo? E Damiano è pentito delle affermazioni fatte? Questo lo scopriremo solo guardando la puntata di oggi di Uomini e Donne. Al momento ciò che è certo è il fatto che Damiano Er Faina e la sua Sharon Macrì sono più innamorati che mai dopo Temptation Island Vip. Sharon, infatti, ha tenuto la mano al suo fidanzato per tutto il tempo.

In questo nuovo appuntamento con la trasmissione di Canale 5 vedremo in studio anche un’altra coppia di Temptation Island Vip: Ciro Petrone e Federica Caputo. Con loro e Alessia Marcuzzi si parlerà indubbiamente della ormai famosissima fuga di Ciro dal villaggio e della situazione attuale della coppia.