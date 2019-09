A Uomini e Donne lo scontro tra Damiano Er Faina e Tina Cipollari: succederà di tutto

E’ stata registrata oggi a Roma una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e grazie alle anticipazioni che arrivano dalle talpe del Vicolo delle News possiamo dirvi che in studio si è parlato anche di Temptation Island. In particolare Damiano Er Faina e la sua Sharon sono stati ospiti del programma per raccontare quello che è successo dopo Temptation Island ( i due come avrete visto ieri hanno deciso di lasciare insieme il programma ). Ma c’è stato poco tempo per parlare del loro percorso nel programma perchè come potrete immaginare, conoscendo Tina Cipollari, l’opinionista non ha perso occasione per puntare il dito contro il romano e dirgli quello che pensa di lui. In queste settimane Tina si è scagliata a viso aperto contro Er Faina sui social, senza mai però specificare quale sia il motivo all’origine del suo “odio” nei confronti di Damiano. Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne Tina, che ha accusato Er Faina di essere una persona insensibile ( e non solo), ha raccontato il motivo che la porta a nutrire rabbia nei suoi confronti.

TINA CIPOLLARI VS ER FAINA A UOMINI E DONNE SI ACCENDE LO SCONTRO

Pare che qualche annetto fa Er Faina abbia fatto un video nel quale prendeva in giro Tina per i suoi chili di troppo. Tina non si è arrabbiata per il video ma per il fatto che uno dei suoi figli scrisse via social a Er Faina per chiedergli di avere maggiore rispetto della sua mamma. Secondo il racconto della Cipollari, Er Faina rispose in modo brusco offendendo un bambino. Damiano dice di non ricordare questo evento e, come riferiscono le talpe del Vicolo delle News si scusa anche se non ricorda questo episodio in particolare. Tina però non ne vuole sapere e affronta Damiano a muso duro tanto che, devono intervenire anche Gianni e Maria per allontanarla dal romano.

In studio Alessia Marcuzzi prende in qualche modo le difese di Er Faina dicendo che nel programma si è comportato molto meglio di altri…