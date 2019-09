Temptation Island Vip 2019: Er Faina litiga con Sharon ma il reality gli offre un secondo falò

Dopo le proteste online piovute poche ore prima dalla messa in onda della prima puntata, Temptation Island Vip 2019 ha casualmente deciso di tagliare corto sulla storia fra la webstar Er Faina e la sua fidanzata Sharon. Lui da sempre molto critico nei confronti nella trasmissione; lei si è lasciato convincere al fidanzato a prendere parte a questo esperimento d’amore.

Dopo una prima puntata passata a smaltire le prime paturnie, i nuovi filmati visionati da Er Faina lo hanno fatto saltare su tutte le furie: risultato? All’inizio della seconda puntata ha chiesto ad Alessia Marcuzzi il falò di confronto immediato con Sharon per fare chiarezza su determinati atteggiamenti mantenuti dalla ragazza.





Temptation Island Vip 2019: Er Faina mollato al falò

Alessia Marcuzzi si mobilità subito per riunire i due fidanzati davanti al falò. Lui aspetto al tronco ma lei non arriva: “Io ho sonno” aveva spiegato alla conduttrice arrivata nel villaggio delle ragazze per spiegarle la faccenda. Er Faina rimprovera la conduttrice: “Sharon mi ha rotto le scatole per mesi. Diceva che non dovevo ballare con nessuno, che dovevo evitare certe cose. A me basta questa risposta, me ne vado da solo. Pensa di stare a Ibiza da sola…”. Alla minaccia di lasciare il programma da solo, la produzione richiama Sharon e i due finalmente si incontrano…

L’incontro non parte benissimo. Lei si dice tranquilla e sottolinea di non aver fatto nulla di male. Lui, invece, rigonfio d’odio cerca ogni appiglio per smentire la sua lealtà d’animo. I due iniziano a guarda i filmati ma c’è davvero poco di compromettente: “Sei ridicolo. Sei tu che mi hai portato qua! Io non ci volevo venire!” esclama Sharon su Er Faina. In seguito, ragazza arriva persino a rinfacciare alla webstar la sua tangibile incoerenza: “Perché criticavi quelli che partecipavano a Temptation Island? Questo percorso mi ha fatto bene. Mi ha fatto vedere cose che non sapevo. Mi sento a posto con la coscienza… Per me la conversazione può finire qua“.

Scoppia un tira e molla di accuse e scuse fino a quando a quella faina di Er Faina scappa una frase infelice: “Avevi le zinne di fuori!” commentando un video. Affermazione che non va per nulla a genio a Sharon che, nera come la pece, molla tutto. Er Faina compreso.

Temptation Island Vip 2019: il secondo falò di Er Faina

Verso la fine della trasmissione, però, scopriamo che Er Faina non si è arreso all’addio che Sharon le ha rivolto; in uno dei lanci, infatti, Alessia Marcuzzi annuncia che Er Faina e Sharon si sarebbero rivisti di lì a poco in un secondo falò di confronto straordinario.

Un falò dove Er Faina arriva con un fiore in mano e la coda fra le gambe: “Ho sbagliato a venire qui” – ammette lo youtuber – “Perché io ho avuto la presunzione di essere bravo a fare tutto. Pensavo di venire qui a fare una passeggiata e non è stato così. Lì dentro non stavo bene, mi mancavi tu […] Questi giorni ho pensato a quanto era bello venire a casa tua, abbracciare tua nonna e tutto quello che abbiamo. Questi giorni ti ho scritto duecento lettere, non ho mai scritto tanto nemmeno alle elementari. Perdonami. Se torni con me ti giuro non ti chiedo più nulla, Ti amo torniamo a casa”.

Lei, dopo aver ribadito di essersi sentita offesa, sottolinea come anche lei abbia sentito forte la mancanza del suo fidanzato. Una scintilla che riporta l’amore fra i due. Er Faina e la fidanzata Sharon lasciano Temptation Island Vip 2019 insieme.