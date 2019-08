Alessia Marcuzzi ricorda Nadia Toffa collega e amica: tra fiori e dolci parole

Sono migliaia i messaggi di ricordo e di affetto che arrivano da tutte le parti del mondo per Nadia Toffa, dai suoi colleghi e dai suoi amici che tanto le volevano bene. E c’è una cosa comune a tutti: Nadia non era mai triste, o meglio forse lo era ma non lo dimostrava e quando parlava con le persone a lei care aveva solo sorrisi e belle parole. Lo ricorda anche Alessia Marcuzzi che pochi minuti fa ( causa fuso orario) ha reso omaggio a Nadia con il suo dolcissimo messaggio. Ha voluto riprendere dalla chat di Whatsapp che aveva con Nadia, tutte le immagini che si sono mandate nell’ultimo periodo. Fiori, farfalle: tanto amore e mai parole di disperazione. Eppure di sofferenza di certo, Nadia ne ha passata.

IL MESSAGGIO DI ALESSIA MARCUZZI PER NADIA TOFFA NEL GIORNO DEL LUTTO

Ecco le parole di Alessia Marcuzzi che ha condiviso l’ultima stagione televisiva con Nadia e di certo avrà passato insieme a lei anche degli attimi difficili.

Nadia, queste sono le foto che ho ritrovato nella nostra chat di whatsap amica bella. Perche’ tu eri una guerriera si, ma anche un fiore dolcissimo. Mi mandavi foto di fiori e frasi buffe, sgomento sulle cose folli che accadono in questo mondo e Mai Mai una volta mi hai mandato messaggi tristi. Il nostro bacio meraviglioso chiude la serie delle cose che ho trovato sul telefono con te…. perche’ ridevamo sempre quel giorno. Ed io ti voglio ricordare cosi’. ❤️🙏

Chiude la carrellata di fiori e dolci immagini, un’altra istantanea che di certo la Marcuzzi porterà per sempre nel cuore. Il bacio tra Alessia e Nadia che viene mostrato con affetto e di certo dolore, dalla conduttrice in questo suo dolce post su Instagram.

Anche noi vogliamo ricordare Nadia con il sorriso come di certo lei avrebbe voluto. E credere che da lassù continui a guardarci sempre con la stessa allegria che l’ha accompagnata nell’anno e mezzo più difficile della sua vita.