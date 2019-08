Il dolcissimo messaggio di Maria de Filippi per Nadia Toffa

Sono davvero decine e decine i messaggi postati in queste ore sui social da quando, questa mattina intorno alle otto la redazione de Le Iene ha dato il tristissimo annuncio. Oggi si spegne Nadia Toffa, è un giorno di lutto e dolore per tutti. E tra le altre persone che hanno voluto dedicare un pensiero articolato a Nadia, un dolce messaggio di addio, c‘è anche Maria de Filippi che affida le sue parole alle pagine social dei suoi programmi.

Sono davvero tantissimi i messaggi arrivati per Nadia: da quelli dei colleghi che hanno lavorato al suo fianco anche nell’anno più difficile della sua vita a quelli che l’hanno incontrata anche solo una volta.

IL MESSAGGIO DI ADDIO DI MARIA DE FILIPPI NEL GIORNO DELLA MORTE DI NADIA TOFFA

Ecco le parole di Maria de Filippi che decide di affidare il suo messaggio ai social dei programmi di cui è conduttrice:

Ciao Nadia Ti vedevo in televisione e sempre pensavo: “Che forza che è quella ragazza…”. Poi una sera ti ho conosciuto e quello che pensavo è diventato realtà.

Mi ricordo quando mi hanno detto che ti eri sentita male, mi ricordo che era un pomeriggio, stavo registrando, ti pensavo e mi sentivo tanto vicina a te.

Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere. Con la tua forza, con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse di prendere una tachipirina, hai aiutato tante persone sicuramente che stanno ancora lottando, ma certamente mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto.

Maria De Filippi

La conduttrice non ama i social e non li usa spesso ma questa volta ha fatto una eccezione per dare l’addio a una persona speciale.