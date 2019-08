Addio Nadia Toffa: il commovente messaggio di Simona Ventura che ricorda diamante briciola

Tra le altre cose che Nadia Toffa ha fatto, prima di spegnersi per sempre c’è anche cantare una canzone. Ce lo ricorda oggi in questa giornata drammatica Simona Ventura che nel suo messaggio di addio a Nadia, cita proprio alcune delle frasi della canzone della conduttrice de Le Iene. Sono migliaia i messaggi lasciati sui social da gente comune e da colleghi e persone che hanno avuto Nadia nella loro vita e che oggi non possono non ricordarla. Il messaggio di Simona Ventura è davvero struggente.

Non è facile per nessuno trovare le parole d Simona sceglie alcune citazioni dal testo di Nadia, Diamante Briciola per salutarla.

“ E rimase in silenzio come un’emozione . Con le lacrime agli occhi pieni di sorrisi .Parleremo senza parole vivremo per davvero

due nel semprovunque in un angolo di eternità

E l’oceano lo saprà scritto tra le sue onde” dice la canzone di Nadia. Resterà per sempre il suo sorriso impresso nel cuore di tutte le persone che l’hanno amata anche solo vedendola in un piccolo schermo.

IL COMMOVENTE MESSAGGIO DI ADDIO DI SIMONA VENTURA A NADIA TOFFA NEL GIORNO DELL’ADDIO

Le parole di Simona Ventura nel suo messaggio di addio per Nadia Toffa:

Cara Nadia sono qui seduta senza trovare le parole. No, stavolta non riesco a vedere nulla di consolante in tutto questo, se non il coraggio che hai dimostrato e che mi ha insegnato, ancora di più, i veri valori della vita. Non hai mai mollato, come una vera leonessa, anche quando ti eri resa conto che quella maledetta malattia aveva vinto. Sono andata a rivedere nostri messaggi e, a dimostrazione di quanto sei sempre stata eccezionalmente speciale, non mancavi mai gli auguri alle feste, un commento carino. Tra gli altri mi avevi inviato una canzone scritta e cantata da te: ‘Diamante briciola’. Dice:

“stringila forte

non farla andare via

anche se non sarà mia

è diamante Briciola”

Sono persa. Stammi vicino. Ti voglio bene!

#NadiaToffa

E immaginiamo che, come dice Nadia nella sua canzone, il cielo sarà più leggero sopra un letto nuvola.