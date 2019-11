Buon compleanno Stella Vieri! Il dolce messaggio di mamma Costanza sui social (FOTO)

Un anno fa Bobo Vieri dall’ospedale in cui Costanza Caracciolo aveva appena partorito postava le sue prime storie sui social da neo papà. Era stato lui ad annunciare la nascita della piccola Stella! Un anno dopo sempre via social arrivano i primi auguri per la piccola. E il dolce messaggio di mamma Costanza per la sua piccola Stella Vieri non poteva mancare.

In queste ultime settimane si è molto parlato di una possibile seconda gravidanza di Costanza Caracciolo che però non ha mai smentito nè confermato la cosa. Oggi le attenzioni sono tutte per la piccola Stella che compie un anno! Costanza e Bobo Vieri non amano molto parlare della loro vita privata e non mostrano tanto sui social, soprattutto della piccola Stella. Anche per il suo compleanno Costanza sceglie di mostrare una foto di spalle della piccola. A Verissimo, quando Silvia Toffanin aveva chiesto alla coppia che festa avrebbero organizzato hanno parlato di un compleanno in famiglia, con le persone alle quali sono molto legate!

BUON COMPLEANNO STELLA: IL DOLCE MESSAGGIO DI MAMMA COSTANZA SUI SOCIAL

Ed ecco gli auguri di mamma Costanza per la sua piccola:

Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina…

Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica , sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te… Allora ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella…

Buon primo compleanno amore mio☺️💕#stellina #scv #mylove #mybaby #firstbirthday #18novembre⭐️💕💐

Ci uniamo anche noi ai dolcissimi auguri fatti da mamma Stella e auguriamo alla piccola altri mille di questi compleanni felici!