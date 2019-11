Bobo Vieri e Costanza Caracciolo col pancino e c’è anche la piccola Stella (Foto)

Per il momento non c’è ancora niente di ufficiale ma sembra davvero che Costanza Caracciolo nasconda un bel pancino sotto il piumino che la ripara dai primi freddi (foto). Un’altra bambina in arrivo per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, come annunciato dalla rivista Chi, mentre le nuove foto della famiglia le pubblica Vero. Una passeggiata tutti insieme ed è Vieri che spinge la carrozzina della loro piccola. Costanza non perde d’occhio mai i movimenti della sua bambina mentre non c’è bisogno di osservare Bobo che sembra davvero un papà perfetto. Prima figlia per entrambi e l’ex calciatore ha dimostrato subito le sue doti dolcissime facendola innamorare ancora di più. Sotto il piumino si nascondono le dolci forme, sembra sia davvero così ma si era intuito già da tempo che in casa Caracciolo – Vieri fosse in arrivo un’altra cicogna.

UN ALTRO FIOCCO ROSA PER COSTANZA CARACCIOLO E CHRISTIAN VIERI

L’ex velina di Striscia la notizia e l’ex calciatore rivelano solo ciò che desiderano, gran parte della loro vita privata resta tale, non hanno mai mostrato il volto della piccola Stella così come hanno confessato solo dopo un po’ di tempo che si erano sposati. Lei attende anche il matrimonio in chiesa, magari quando Stella sarà più grande.





La Caracciolo dolcissima e dura al tempo stesso difende se stessa e la sua famiglia ma anche le altre donne, tutto contro gli haters che non lasciano in pace lei quanto le colleghe. Non si ferma, continua a denunciare e lo farà sempre, a lei importa poco, è forte, ma ci sono altre persone che non hanno la sua stessa fortuna, inveisce contro gli odiatori sul web, è finito il tempo di far finta di niente. Inutili riferire gli insulti che le rivolgono, non cambia nulla, deve cambiare invece tutto il resto, sono necessarie le giuste pene.