Antonella Clerici non resiste e mostra l’albero di Natale già finito (Foto)

Antonella Clerici ha battuto il record e felice mostra l’albero di Natale già finito (foto). E’ il secondo che addobba nella sua nuova casa nel bosco e questa volta le ha dato una mano anche sua figlia Maelle. La conduttrice adora il Natale, a dicembre è anche il suo compleanno e proprio per questo ha sempre anticipato la tradizione ma questo Natale 2019 è andata ben oltre, a Novembre già tutto pronto. Sembra che i vip ogni anno facciamo a gara a chi riesce ad addobbare prima la casa; la vincitrice in assoluto è Michelle Hunziker, a metà novembre lucine e palline erano già al loro posto. Antonella Clerici ha approfittato della pioggia del periodo che non permette passeggiate all’aria aperta e di certo invoglia a restare al caldo in casa. Ed ecco che l’albero di Natale 2019 prende il suo posto. Tante lucine, addobbi rossi, oro e argento, sono da sempre i colori classici delle feste di Natale

ANTONELLA CLERICI NELLA SUA CASA NEL BOSCO E’ GIA’ NATALE

“E oggi con questa pioggia stiamo finendo l’albero di Natale” commenta la Clerici nel suo breve video in cui mostra il risultato. Non manca l’effetto neve sul suo albero ma non è tutto, questo è solo l’inizio, c’è da addobbare un po’ alla volta tutta la casa e non solo perché Maelle è ancora una bambina ma perché lei stessa adora questo periodo dell’anno.





“Battuto ogni record, finito albero di Natale! Grazie a Maelle. evvai che felicità…. adoro il Natale ed eè solo inizio… work in progress…” ha scritto la conduttrice nella didascalia rivelando tutto il suo entusiasmo. Poi caminetto sempre acceso, il bassotto Pepper che si gode il calduccio, i libri da leggere uno dopo l’altro e tutta la serenità possibile. Intanto, è in arrivo Lo Zecchino d’Oro e la vedremo presto in tv.