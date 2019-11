Michelle Hunziker batte tutte, il suo albero di Natale è già pronto ed è bellissimo (Foto)

Incredibile ma vero Michelle Hunziker quest’anno ha battuto anche se stessa e il suo albero di Natale 2019 è già pronto nel salone di casa Trussardi (foto). Una vera tradizione per la showgirl e conduttrice che adora il Natale e adora addobbare l’albero con le sue bambine, le piccole Sole e Celeste. E se a mamma Michelle piace tanto l’atmosfera natalizia e anticipare tutte le preparazioni per goderne più a lungo possibile, le sue figlie sono esattamente come lei. La casa di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker già si riempie di addobbi ed è ancora il rosso il colore scelto per le feste. In una storia su Instagram ha mostrato un po’ tutta la preparazione, l’allestimento. Sotto la sua guida Sole e Celeste pallina dopo pallina, decorazione dopo decorazione ottengono un risultato perfetto. Naturalmente a sistemare l’albero in casa ci ha pensato la mamma che ha decorato prima con le lucine e poi ha dato tutti i consigli alle sue bimbe. Le palline grandi vanno nella parte bassa e poi più si sale e più le palline diventano piccole. Si alternano Sole e Celeste apponendo i pezzi giusti e immagine dopo immagine il risultato è molto carino.

ARIA DI NATALE IN CASA DI MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI

Sole sente così tanto l’aria del Natale che chiede alla sua mamma di mettere le canzoncine natalizie. Lei l’accontenta felice che le sue bimbe siano così entusiaste di anticipare le feste, di sistemare gli addobbi in casa. “Interamente realizzato dalla due monelle” scrive la Hunziker mostrando l’albero di Natale 2019.

Attendiamo adesso cosa prepareranno Michelle e sua figlia Aurora Ramazzotti. Se lo scorso Natale hanno scelto per il video di auguri di vestirsi da elfi citofonando ai campanelli del condomini cantando la classica Jingle Bells, chissà cosa tireranno fuori quest’anno!