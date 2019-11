Michelle Hunziker fa il pane in casa, per la colazione una bella pagnotta (Foto)

Michelle Hunziker trova anche il tempo per fare il pane in casa e l’evento straordinario finisce ovviamente su Instagram facendo sorridere tutti perché a riprenderla con il cellulare c’è sua figlia Sole, mentre Celeste mangia l’impasto crudo (foto). Ottimo lavoro per Michelle Hunziker che mostra la treccia di pane pronta per la cottura e poi il risultato quando la pagnotta è ancora in forno. Ci sarà stato di certo un ottimo profumino in casa ma il pane fresco lo mangeranno solo il giorno dopo a colazione. Sole chiede alla sua mamma “che stai facendo?” ed è evidente che è la prima volta che la vede impastare. La Hunziker fiera risponde che sta preparando il pane fresco per la sua colazione. Un bel modo per divertirsi con le bimbe quando fuori magari piove. Cece intanto mangia, Sole ride e chissà se il pane fatto in casa avrà soddisfatto tutti.

MICHELLE HUNZIKER PANE FATTO IN CASA PER UNA VITA SANE E NATURALE

E’ uno dei suoi motti, mangiare bene e vivere in modo sano, non a caso Michelle Hunziker ha creato il brand Goovi dalla filosofia di vita Good Vibes che tradotto significa Vibrazioni Positive. Le piace essere green e infatti oltre al divertimento del pane fatto in casa propone con la sua nuova azienda prodotti realizzati con ingredienti di origine naturale fino al 99,5%. Si tratta di integratori e di prodotti per la bellezza e non solo: “Ho sempre desiderato dei prodotti per la famiglia che rendessero le mie giornate più semplici e salutari, ma che allo stesso tempo fossero divertenti, perché l’allegria è un aspetto importante della mia vita” le sue parole quando ha presentato il suo marchio.

Ed eccola poi fare anche il pane in casa con le sue figlie più piccole; un’alimentazione con prodotti sani è sempre il modo giusto per iniziare la giornata. “La faccia è bella…” ma il sapore?





Michelle Hunziker fa il pane in casa, per la colazione una bella pagnotta (Foto) ultima modifica: da