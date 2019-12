Antonella Clerici felice tra la neve nella sua casa nel bosco (Foto)

Una torta per festeggiare i 30 anni di Telethon, la conferenza stampa con tutti i collaboratori e poi Antonella Clerici è tornata nel suo bosco e questa mattina si è svegliata in un luogo ancora più magico (Foto). Le temperature sono scese in tutta Italia e fa davvero molto freddo ma è il clima che Antonella Clerici adora e la neve che ha imbiancato tutto rende tutto magica ogni cosa. La conduttrice è sempre più social e mostra ai suoi follower l’incanto che la meraviglia così tanto, ogni volta. Pepper gioca con la neve e non sembra per niente infreddolito, anche le mucche finiscono su Instagram e uno dietro l’altro arrivano i commenti degli amici, come sempre non mancano i protagonisti de La prova del cuoco. Una foto con Paolo Belli, saranno insieme nelle lunghe ore dedicate a Telethon, alla ricerca. Dopo lo Zecchino d’oro, il successo delle tre puntate in onda di pomeriggio e il prime time con Carlo Conti, c’è il suo appuntamento per la solidarietà, per sostituire l’amato Fabrizio Frizzi.

ANTONELLA CLERICI TORNA A CASA E SI SVEGLIA CON LA NEVE

Sono tanti gli impegni di Antonella in questo periodo ma non resta mai a lungo lontana da casa, la sua casa nel bosco, il posto dove ha scelto di trasferirsi dopo aver lasciato La prova del cuoco e Roma. E’ solo la prima neve che è caduta e di certo di immagini dal bosco ne vedremo ancora altre ma intanto mostra il bianco che ha ricoperto già tanto.





Dicembre così per Antonella Clerici diventa davvero perfetto, il suo sogno si è realizzato, la sua favola la sta vivendo davvero, anche le soddisfazioni in Rai dopo la brutta sorpresa sono arrivate. I fan ovviamente attendono il seguito con lei che ha già in mente tanti progetti e che è certa li realizzerà presto ma non sa ancora dove.





