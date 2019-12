Antonella Clerici allo Zecchino d’Oro: stesso look, perfetta con i bambini e cambio di giuria (Foto)

La lunga esperienza, il talento e la spontaneità di Antonella Clerici sono le sue armi vincenti, doti che anche allo Zecchino d’Oro saltano fuori già al primo problemino tecnico del programma (foto). Un video che racconta della prima bimba pronta a cantare ma che si blocca non ferma di certo l’allegria della Clerici che torna piccola anche lei e inizia a giocare con la sua gonna simile a quella della piccola cantante. Gran successo ieri per la prima puntata dello Zecchino d’Oro e Antonella ringrazia tutti, soprattutto da parte dei bambini; ovvio che l’affetto del pubblico l’abbia resa piena di orgoglio ma subito passa oltre, ci sono tutte le canzoni da ascoltare ma prima presenta la giuria, non è la stessa di ieri, almeno non tutta. Al posto di Francesco Paolantoni ed Elena Santarelli sono arrivate Manuela Aureli e Monica Leofreddi; come sempre tutti felici di partecipare a uno spettacolo così bello.

LO ZECCHINO D’ORO DI ANTONELLA CLERICI NON E’ MAI STATO COSI’ ALLEGRO

Non solo canzoni nuove quest’anno ma c’è anche il tempo per ascoltare i vecchi successi che hanno reso famoso l’evento che ogni anno i più piccoli e le loro mamme attendono. Il look di Antonella Clerici non cambia per la seconda puntata, cambiano i colori ma i modelli sono gli stessi, gonna di Giada Curti e camicia celeste, scarpe rosse con i tacchi alti sui cui la padrona di casa sembra avere imparato a camminare.





Anche oggi c’è la sorpresa golosa ed è ancora una volta Alessandra Spisni con la sua piccola aiutante a proporre la merenda del giorno. Se ieri abbiamo visto come si fanno i bomboloni ripieni e fritti, oggi la Spisni ci ha suggerito la ricetta delle crescentine. Lo spettacolo continua e proseguirà anche domani, fino poi alla serata finale del sabato sera con Carlo Conti; si annuncia un altro successo anche in prime time.