Antonella Clerici torna su Rai 1 e riporta 2 milioni di persone davanti alla tv con il suo Zecchino d’oro e i bambini sono una meraviglia

E’ tempo di dimostrare che i risultati possono arrivare, è tempo di rivincite per Antonella Clerici . Fare bene nel pomeriggio di Rai 1 si può e forse, l’azzardo di mandare in onda Lo zecchino d’oro in settimana, invece che al sabato pomeriggio, non è poi così un azzardo. Lo dimostrano anche gli ascolti della prima puntata de Lo zecchino in onda il 4 dicembre 2019: tornano finalmente su Rai 1, per la gioia della rete, quei 2 milioni di spettatori che non si sono mai visti in questa stagione.

Apriamo solo una piccola parentesi sulla Vita in diretta per ribadire un concetto relativo a questa edizione: Lorella Cuccarini e Alberto Matano stanno facendo il massimo, ma ormai è più che evidente che il pubblico voglia altro per il pomeriggio di Rai 1. E Lo Zecchino, almeno per il momento, sembra quella valida alternativa che piace a grandi ma anche ai piccini. E la solarità di Antonella Clerici che da mamma sa gestire e comprendere le necessità dei bambini è unica. Ci vuole davvero un grande cuore per essere perfetta con dei bambini alla loro prima volta in tv, e lei ha dimostrato di esserlo.

Come sempre le critiche non sono mancate anche perchè spesso la Clerici, nelle sue apparizioni in tv divide. C’è chi la apprezza in ogni sua veste, c’è chi invece non la tollera e c’è chi sa criticare quando è giusto, e invece trovare cose positive in altri casi. La cosa che sembra non essere piaciuta al pubblico riguarda lo spazio dedicato alla cucina. Una sorta di ossessione per La prova del cuoco, hanno fatto notare in tanti. Ma che colpa ne ha la Clerici se in fondo, è stata lei a inventare un programma che da 20 anni va in onda nel mezzogiorno di Rai 1?

Chiaramente l’angolo della merenda può piacere e non piacere, non si è costretti necessariamente a trovare vincenti tutte le scelte. Ma la Clerici ci mette la faccia e ci mette il suo.

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO: LO ZECCHINO D’ORO SFIORA I 2 MILIONI DI SPETTATORI

Per onor di cronaca va comunque detto che nella stessa fascia oraria Pomeriggio 5 ottiene un risultato migliore di Rai 1 con oltre 2,4 milioni di spettatori nella prima parte e oltre 2,1 milioni nella seconda.

Vediamo quindi i dati di Rai 1 e Canale 5 nella sfida del 4 dicembre 2019

Per Pomeriggio 5 il 17.4% share 2.152.000 spettatori – 2.423.000 17.3% e 2.038.000 al 13.8% .

La prima puntata dell Zecchino d’oro ottiene il 15 % di share con una media vicina a 2 milioni di spettatori , precisamente 1.918.000 spettatori con il 15%.

Per concludere ovviamente non possiamo non citare i bambini che sono i veri protagonisti dello Zecchino. E se il programma piace ancora, 61 anni dopo, è di certo merito loro e delle bellissime canzoni che vengono portate in gara.