Antonella Clerici mamma bellissima alla prima dello Zecchino d’Oro, come Elena Santarelli (Foto)

Al via Lo Zecchino d’Oro con la prima puntata e la prima volta di Antonella Clerici (foto). Curiosità per ogni dettaglio della 62esima edizione, mai come quest’anno in molti seguiranno l’evento con i bambini, un vero spettacolo per tutti. Curiosità anche per il look scelto da Antonella Clerici che, com’era prevedibile, ha scelto ancora una volta le gonne di Giada Curti. In tv è la prima volta che ne indossa una ma nella vita privata le ha già scelte nere e di diversi colori. Gonna rossa con le scritte bianche e camicia bianca oggi per Lo Zecchino d’Oro. Antonella è del tutto a suo agio con questo outfit anche se gli esperti di moda non le consigliano alle donne che hanno un seno importante. L’inizio con un messaggio che non ci aspettavamo conferma che la sincerità è un suo grande pregio.

ANTONELLA CLERICI INIZIA ALLA GRANDE LO ZECCHINO D’ORO CON LA SUA GIURIA

Il 4, il 5 e il 6 su Rai 1 Lo Zecchino d’Oro con i piccoli cantanti e il coro dell’Antoniano ma c’è anche la giuria composta da Elena Santarelli, Francesco Paolantoni, Raoul Cremona ed Orietta Berti. Tenerissima e bellissima Elena chiede di salutare la sua piccola Greta, la secondogenita che la sta guardando da casa e che confessa è un po’ gelosa perché la sua mamma è in compagnia di altri bambini. Stessa confessione della Clerici; sembra che anche Maelle sia gelosa dello Zecchino d’Oro, degli altri bambini, “nonostante abbia già 10 anni” commenta Antonella.





Due mamme deliziose allo Zecchino d’Oro e la scelta ci sembra davvero perfetta già dai primi minuti del programma. Iniziano le canzoni con i bimbi belli e bravissimi, la giuria scherza con i piccoli cantanti, la più dolce tra tutte non potrebbe essere che Elena Santarelli. Paolantoni chiede di salutare i suoi figli, ma non ne ha e riesce a far sorridere ancora, saluta tutti i figli degli altri. Arriva poi dopo due canzoni uno spazio goloso e una bella sorpresa con Alessandra Spisni.