Capodanno a Dubai per Barbara d’Urso che accoglie il 2020 tra spiagge e palme (FOTO)

Non aveva rivelato ai suoi followers quale fosse la destinazione per le vacanze natalizie ma poi Barbara d’Urso, postando le immagini delle sue ferie, ha fatto ben capire dove si trovi! La conduttrice di Canale 5 ha scelto una meta calda per dare l’addio al 2019 e il benvenuto al 2020. Messa da parte la sua paura del volo, la conduttrice ha scelto Dubai per iniziare alla grande il nuovo anno: caldo, spiagge, mare e palme. Un viaggio in compagnia di amici con i quali la vediamo nelle sue storie postate sui social e nelle foto. In particolare la sera di Capodanno la d’Urso era in compagnia, tra gli altri, di Elisabetta Gregoraci e Jonathan. Anche loro hanno scelto Dubai per dare il benvenuto al 2020 e insieme alla conduttrice di Canale 5 hanno partecipato a un party in stile il Grande Gatsby per dare accogliere questo nuovo anno.

Ancora qualche altro giorno di relax per Barbara d’urso che tornerà in onda poi il 7 gennaio 2020 con la nuova edizione di Pomeriggio 5. C’è ancora tempo quindi per altri scatti esotici.

BARBARA D’URSO CHIUDE L’ANNO A DUBAI: IL CAPODANNO AL CALDO PER LA CONDUTTRICE

La d’Urso accoglie il 2020 da single o da impegnata? Non sappiamo se il nuovo anno le ha portato l’amore. Da tempo la conduttrice di Canale 5 si dedica anima e corpo solo alla sua famiglia, in particolare ai suoi amatissimi figli. Ma sembra non esserci spazio per un uomo e anche in queste vacanze non l’abbiamo vista particolarmente vicina a qualcuno…

Ecco qualche immagine delle vacanze della d’Urso a Dubai per il Capodanno 2020.

Ancora qualche ora di relax prima di tornare in tv. Il 2020 di Barbara d’Urso inizia chiaramente alla grande: la vedremo impegnata con Pomeriggio Cinque, con Domenica Live e con Live-Non è la d’Urso che torna nella prima serata di Canale 5.