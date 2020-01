Sorpresa per Bianca Guaccero a Detto Fatto: gli auguri speciali della sua bambina (VIDEO)

Un compleanno davvero speciale per Bianca Guaccero oggi 15 gennaio 2020 con una sorpresa ancor più speciale. In studio per lei dei bellissimi fiori, gli auguri delle persone che ogni giorno lavorano al suo fianco e sono fieri di farlo, una torta pensata proprio per lei…Ma di certo il regalo più bello è quello che è stato fatto da Carla Gozzi e da tutta la squadra di Detto Fatto. La Gozzi ha annunciato che ci sarebbe stata una telefonata importante per un messaggio di auguri sicuramente speciale ma Bianca, mai avrebbe pensato che la vocina di sua figlia Alice sarebbe arrivata in tv!

E invece, dopo l’annuncio di Carla Gozzi, che parlava di gente importante in tutto il mondo, dalla famiglia reale a personaggi del mondo dello spettacolo, ecco che gli auguri sono quelli di Alice. La bambina di Bianca chiama in diretta per dare gli auguri alla sua mamma. Questa volta però la conduttrice di Detto Fatto cerca in tutti i modi di trattenere le lacrime anche se è visibilmente emozionata per questi auguri.

A DETTO FATTO GLI AUGURI DELLA PICCOLA ALICE PER MAMMA BIANCA

Ed ecco che arrivano gli auguri speciali di Alice per mamma Bianca che ascolta il messaggio della sua bambina. La piccola è in treno ma non poteva perdere questa occasione: fare gli auguri alla sua mamma. “Un saluto a tutti” ha detto la piccola Alice dopo aver fatto i suoi auguri a mamma Bianca molto emozionata per questa telefonata.

Detto Fatto – Carloticon con sorpresa Una chiamata speciale per te Bianca Guaccero, che ci regali sempre tante emozioni e rendi i nostri pomeriggi fantastici! 💘✨ #dettofattorai Publiée par Detto Fatto sur Mercredi 15 janvier 2020

“Amore ti amo mamma ti aspetta e ringrazia zia Barbara che sta vicino a te, ti aspetto” ha detto la conduttrice felicissima per questa sorpresa.

“Ogni volta mi fate sudare di emozione. E’ una sorpresa davvero speciale, sentirla parla con questa prontezza mi fa sentire come il tempo passa, i figli crescono ma come diceva la mamma di Jonathan i figli sono il regalo più bello della nostra vita” ha detto Bianca.