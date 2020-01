A Detto Fatto si festeggia il compleanno di una bellissima Bianca Guaccero (FOTO)

E’ arrivato il giorno il B-Day! E’ il giorno del compleanno di Bianca Gauccero che oggi, come è giusto che sia, è stata festeggiata nello studio di Detto Fatto. Nella puntata del 15 gennaio 2020 non potevano mancare gli auguri di tutti i protagonisti del programma di Rai 2 e anche una bella torta dedicata proprio alla conduttrice!

“Se siete preoccupati delle rughe che aumentano con il tempo, c’è solo un rimedio: incollate sul viso il vostro sorriso più bello! 🤩

Buon compleanno 🎂” questo il dolce messaggio arrivato dalla pagina social del programma di Rai 2 con le foto più belle dalla puntata. Per la conduttrice è arrivata anche una torta speciale con le immagini di quando era bimba, le immagini di quando era adolescente e poi le foto di oggi, splendida professionista!

A DETTO FATTO SI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DI BIANCA GUACCERO

Ecco le foto dalla puntata di oggi di Detto Fatto

Parole dolci anche da parte di Jonathan diventato compagno di viaggio di Bianca in questa nuova edizione di Detto Fatto: “Happy birthday to US! 🎂

Che dirti Bianca?Sei la compagna di banco che tutti vorrebbero!

Auguro ed entrambi di ridere sempre di gusto proprio come in questa foto… 😂Con amore…Tuo ♥️-Jo- “.

Per l’occasione una emozionatissima Bianca Guaccero ha scelto un abitino rosso che le stava davvero un incanto! E anche Mariotto ha speso bellissime parole, seppur di lontano per la conduttrice di Detto Fatto. “E poi ci sei tu che ci piaci così come sei” ha detto parlando delle sue scelte di look sicuramente molto particolari.

Ma il momento più emozionante di certo è arrivato quando Carla Gozzi le ha voluto fare una sorpresa che sicuramente la conduttrice non si aspettava. E’ arrivata in diretta la telefonata della figlia di Bianca Guaccero e lei, anche stavolta, non ha saputo trattenere le lacrime. Cuore di mamma!

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a Bianca Guaccero per questa dolcissima giornata speciale. Buon compleanno!