Caterina Balivo è incinta? Il vestito mostra una dolce forma e lei risponde alla domanda (Foto)

Caterina Balivo è incinta? A Vieni da me oggi la bellissima conduttrice ha indossato un abitino dal tessuto non molto morbido né particolarmente aderente, così qualcuno ha notato un pancino sospetto. Il filo con il pubblico è diretto e la Balivo a domanda spesso risponde: “Caterina sei incinta?” e lei ha fermato il gossip, ha risolto subito il mistero ed è stata il più sincera possibile: “Mangio”. Una bella risposta, non si è infastidita, non ha negato, non ha dato la colpa all’outfit o all’assenza della panciera che a Capodanno ha buttato via. Quindi Caterina Balivo non è in attesa del terzo figlio, dopo Guido Alberto e Cora non c’è nessun nuovo arrivo in vista nella famiglia Brera. Complimenti al colpo d’occhio di chi ha notato il gonfiore, più del tessuto che del pancino, e sui social ha chiesto subito conferma alla diretta interessata.

CATERINA BALIVO ADORA MANGIARE MA E’ SEMPRE MAGRISSIMA

Quando è libera dal lavoro e resta a casa un po’ di tempo in più le piace cucinare qualcosa di semplice per i suoi bambini e per il marito, l’ultima ricetta era una pasta al sugo con la ricotta, un piatto semplice ma cucinato con tanto amore. Nel fine settimana però è volata a Parigi, da suo marito, lì ha potuto gustare soprattutto le colazioni abbondanti e sui social ha anche mostrato la sua gioia nel mangiare tutto. Da buona napoletana non le manca l’allegria e davanti al buon cibo non si può che essere felici.





Chissà se ha intenzione di avere prima o poi il terzo figlio. Non ne ha mai parlato, anche se più volte ha confessato che è con tutto l’aiuto su cui può contare resta comunque difficile lavorare con il suo ritmo e prendersi cura ogni giorno di due bambini, quindi con il terzo sarebbe anche peggio.