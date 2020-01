Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli: la reazione della corteggiatrice che tutti vogliono sul trono

Giulio Raselli ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il bel tronista ha però sorpreso tutti scegliendo Giulia D’Urso e litigando con Giovanna Abate, la corteggiatrice che tutti credevano che avrebbe scelto! Ovviamente anche la Abate è rimasta delusa quanto molto telespettatori del programma di Canale 5. “Io non mi aspettavo che lui non usasse tatto con me. E’ vero che io e lui ci siamo sempre scontrati e incontrati con il nostro modo un po’ crudo però mi aspettavo un trattamento diverso“ ha confessato Giovanna in una intervista a Witty subito dopo la scelta. La corteggiatrice crede di avere sopravvalutato un po’ Giulio Raselli. “Non avrei voluto vedere quasi la rabbia nei suoi occhi. Avrei voluto vedere una persona realmente dispiaciuta” ha continuato Giovanna Abate.

Adesso il pubblico la vorrebbe vedere sul trono di Uomini e Donne ma al momento non ci sono notizie in merito. Ieri infatti dopo la scelta è stata registrata una nuova puntata del trono classico ma Giovanna non era presente. Accadrà nei prossimi giorni? Vedremo…

Giovanna Abate non è la scelta di Giulio Raselli: “A chi sono stata appresso?”

Secondo Giovanna, Giulio Raselli avrebbe dovuto dimostrare il suo dispiacere anche nei suoi confronti e in quello che lei ha provato durante il percorso a Uomini e Donne. “Ci sono cose che vanno dette e altre che non vanno dette. Ci sono modi per dire tutto e per deviare anche un po’ il dolore dell’altro sia se fossi stata io sia che fosse stata lei, in questo caso io” ha spiegato Giovanna Abate. “Io sono una persona, prima di essere forte all’apparenza. In tutti i modi ho fatto capire che ho le mie fragilità. A chi sono stata appresso per quattro mesi?” si chiede ora la corteggiatrice di Giulio Raselli dopo la scelta del tronista e dopo il suo comportamento in studio. Giovanna è convinta di aver inquadrato Raselli per la persona che realmente non è. “Io ho le immagini di lui che si alza: ‘Vabbé, ciao’. Io non ti meno perché siamo di fronte a tutti. La scarpa non te la lancia perché altrimenti spero di prenderti in fronte” ha affermato Giovanna Abate piena di rabbia e delusione dopo quanto successo nello studio di Uomini e Donne insieme a Giulio Raselli.

Giovanna Abate domande e delusione dopo la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne

“Io ero sempre quella che ti venivi a riprendere ogni volta. Cosa sei venuto a riprendermi a fare tutte queste volte?” si domanda adesso Giovanna Abate. “Avrei voluto averci più delusione per un amore mancato che per la persona. Lui mi ha dato un motivo per non star male che è stato il trattamento finale” ha concluso Giovanna. Insomma, pare piuttosto chiaro che Giovanna Abate sia rimasta molto male della scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne ma la ragazza è delusa principalmente dal tronista e dal comportamento che lui ha avuto nei suoi confronti. Il popolo del web è dalla parte di Giovanna Abate ma voi che cosa ne pensate di tutta questa storia? Condividete il pensiero della corteggiatrice oppure tifavate per Giulia D’Urso?