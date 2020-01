Uomini e Donne, Giulio Raselli sceglie Giulia, litiga con Giovanna e il pubblico sui social non approva

Capita di rado ascoltare un tronista dire di essersi innamorato di una sua corteggiatrice il giorno della scelta. Ed effettivamente è difficile parlare di amore quando le uniche ore trascorse con una persona sono quelle vissute davanti alle telecamere. Ma Giulio Raselli oggi si è voluto sbilanciare e nella puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta, il 20 gennaio 2020 in diretta, il tronista si è detto innamorato della sua Giulia d’Urso provocando una baraonda sui social. Non solo perchè nessun telespettatore riesce a credere ai suoi sentimenti ma soprattutto per come oggi in puntata ha trattato Giovanna Abate. E’ vero che se si prova un sentimento così forte come l’amore ( e se è stato anche un colpo di fulmine Giovanna a maggior ragione avrebbe da rivendicare molto) al cuor non si comanda ma è anche vero che ci sono modi e modi anche di parlare con chi hai di fronte. Certo oggi Giulio era esasperato dall’atteggiamento di Giovanna ma non si poteva di certo aspettare da lei che in una non scelta, avrebbe taciuto. Non lo ha mai fatto per mesi, oggi aspettarsi che se ne sarebbe uscita con un “arrivederci e grazie” era difficile. Giulio forse avrebbe solo dovuto accettare le parole di Giovanna per poi salutarla e concentrarsi sulla ragazza che a quanto pare ama. Trattare l’Abate con quella sufficienza non è stato bello. Si parla tanto di donne, di come si debbano trattare, di rispetto. Ecco oggi l’atteggiamento di Giulio, seppur comprensibile per via della tensione e della diretta, non è stato però il massimo.

POLEMICA SUI SOCIAL DOPO LA SCELTA DI GIULIO RASELLI A UOMINI E DONNE

Non sappiamo quale sarà il futuro di Giovanna, magari Maria la metterà sul trono e darà al pubblico quello che desidera. O forse Giovanna per qualche tempo starà lontana dalla tv per concentrarsi sulla sua vita, per riprendersi i suoi spazi, per trovare un uomo migliore.

Per Giulio e Giulia inizia la vita vera e i telespettatori pensano che la coppia non avrà vita breve. Noi ci auguriamo invece, come si fa sempre in questi casi, che l’amore trionfi. Polemizzare di fronte a una storia d’amore che nasce non è bello anche perchè Giulia merita comunque il rispetto da parte di tutti. E’ lei la scelta di Giulo e solo loro potranno sapere come viversi e come amarsi.