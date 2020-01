A Uomini e Donne la scelta di Giulio Raselli: “Dimmi di si perchè ti amo”

Puntata ricca di emozioni quella di Uomini e Donne in onda oggi 20 gennaio 2020. Come era stato annunciato oggi infatti è andata in onda la puntata della scelta di Giulio Raselli. Il tronista finalmente ha deciso di mettere fine al suo percorso nel programma di Canale 5 scegliendo la donna della quale a quanto pare si è innamorato! Una bellissima scelta chiusa anche con il si della corteggiatrice felicissima di come sono andate le cose!

Il pubblico era diviso: non si riusciva a capire quelli che erano i pensieri di Giulio e quella che poteva essere la sua scelta ma oggi è stato tutto più chiaro! Giulio alla fine ha scelto Giulia d’Urso ma non solo. Le ha fatto una dolce dichiarazione d’amore, dicendole di essersi già innamorato di lei. E chi lo avrebbe mai detto: fino alla scorsa settimana Giulio diceva di essere confuso, di avere tante emozioni in testa e nel cuore ma a quanto pare la risposta ce l’aveva da tempo.

UOMINI E DONNE: LA SCELTA DI GIULIO RASELLI E’ GIULIA

Il tronista ha fatto entrare prima Giovanna e dopo averle fatto un breve discorso le ha spiegato che so è innamorato di un’altra persona. Questo ha portato Giovanna ad avere una reazione fortissima e ne è derivato anche uno scontro che si poteva evitare, ma conoscendo il carattere del tronista, c’era da aspettarselo.

Per fortuna quando Giulia è entrata in studio le cose sono cambiate. Il Raselli ha ritrovato la giusta serenità anche se non è stato semplice fare il discorso tanto che Maria gli ha suggerito di dirle semplicemente quelle due parole magiche che aveva detto prima all’altra persona. Giulio però ha ripreso il filo del discorso e ha detto a Giulia che le manca a lavoro, mentre è a casa, che la pensa la mattina. “E spero che tu mi dica di si perchè io ti amo” ha detto il tronista.

Difficile parlare già di amore con una persona con la quale si è passato così poco tempo ma al cuor non si comanda e noi non possiamo che fare il tifo per questa coppia!

Petali di rose rosse per Giulio e Giulia. Lei felicissima ha detto ovviamente di si!