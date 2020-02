Manuela Arcuri risponde sui ritocchini e la dieta per essere sempre in forma (Foto)

Nelle sue IG Stories Manuela Arcuri confessa di avere fatto qualche ritocchino, ai suoi fan non mente e non nega la chirurgia estetica ma parla di piccoli aiutini (foto). Una follower curiosa le ha chiesto: “Sei ricorsa mai alla chirurgia estetica?”. Se sei un personaggio famoso e proponi a chi ti segue di farti una domanda poi devi rispondere e Manuela Arcuri non si è tirata indietro ma è stata anche un po’ furbetta nel confessare come faccia a restare sempre così giovane e bella con il passare degli anni. E’ ancora molto giovane, ha 43 anni e dalla sua parte c’è che bella lo è sempre stata ma anche attenta al suo corpo. Non cambierebbe nulla, niente chirurgia invasiva quindi ma qualcosina ha fatto. In più è sempre molto attenta a ciò che mangia, soprattutto di sera, momento fondamentale per nutrirsi ma restare leggera.

MANUELA ARCURI PREFERISCE MANGIARE RISO MA NON SI NEGA PIZZA E PASTA

“Non posso dire di non esser ricorsa alla chirurgia estetica, ma molto poco se non per idratare e nutrire la pelle. Non cambierei nulla ma è giusto curarsi e volersi bene” ha risposto l’attrice alla follower e in questo modo ha fatto sapere a tutti che è ovviamente ha ceduto al ritocco ma senza rivelare esattamente a quale.

Tanti i quesiti per lei, soprattutto sulla bellezza: “Prediligo riso senza glutine, ma mangio pasta e pizza. La sera più leggero. Tanta frutta e verdura e tanta acqua” questa la sua dieta in generale, ma immaginiamo che pizza e pasta se le conceda meno spesso del riso, così come la sera frutta e verdura per sentirsi bene e bella già al mattino.

La vedremo presto in tv ma non in un reality, la Arcuri sembra avere altri progetti, mentre lontana dalla sua famiglia e soprattutto da suo figlio confessa che non riuscirebbe a resistere.

