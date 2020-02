Michelle Hunziker è alle Maldive con le amiche, le brutte notizie hanno raggiunto anche lei (Foto)

Una vacanza per Michelle Hunziker organizzata ovviamente non in questi giorni ma ben prima, la showgirl e conduttrice svizzera è stata però accusata da qualcuno di scappare via dai problemi (foto). Ovviamente parlano del Coronavirus e dell’agitazione di questi giorni, additando chi ha la fortuna di volare via e godersi una vacanza. Solite chiacchiere inutili, per molti motivi. Non è certo una colpa avere la possibilità di viaggiare ma Michelle Hunziker non è certo scappata via, infatti alla Maldive ci è andata con le amiche, la sua famiglia è tutta a casa. Tomaso Trussardi e le bambine le hanno concesso una vacanza mai fatta, da sola, con le persone a lei care che non sono marito e figli. La Hunziker non ha risposto direttamente alle assurde accuse di alcuni follower ma ha ugualmente confidato a tutti di essere preoccupata e di non riuscire a dormire perché le notizie brutte arrivano anche da lei.

MICHELLE HUNZIKER IN VACANZA CON LE AMICHE ALLE MALDIVE

Un luogo da sogno e un resort che sempre più vip scelgono, il passaparola ha incuriosito anche la splendida svizzera che ha organizzato il viaggio con le amiche. Ovviamente non potevano mancare le foto in costume ma c’è anche molto altro, uno shooting fatto in casa e a Michelle e alle sue amiche è venuta l’idea di omaggiare Ursula Andress. Bikini bianco e cintura aggiunta, make up, tante risate ma anche uno sguardo che incanta.

Michelle non riesce ovviamente a non pensare all’emergenza che c’è in questo momento soprattutto in Italia: “Sembra un po’ un film dell’orrore e invece è tutta la realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal ministero della salute e restare informati. Questo è importante”.

Facile immaginare che la Hunziker non veda l’ora di tornare a casa dalle sue bambine ma intanto fa di tutto per rilassarsi e non sprecare la sua settimana speciale.

Michelle Hunziker è alle Maldive con le amiche, le brutte notizie hanno raggiunto anche lei (Foto) ultima modifica: da