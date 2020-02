Eleonora Daniele incinta di due gemelli? (Foto)

Passano le settimane e il pancione di Eleonora Daniele diventa sempre più enorme, così tanto che qualcuno pensa che sia incinta di due gemelli (foto). A Storie Italiane la conduttrice è in gran forma, bellissimo vederla in onda con il suo dolce pancione, lei che sceglie jeans con blusa colorata o abitini comodi ed è sempre perfetta. Per Eleonora Daniele una sedia posta al lato dello studio, con il suo pancione il peso è già forte, pochi giorni fa in un’intervista ha confidato di avere preso già 10 chili e tutti sulla pancia. Anche lei aveva infatti pensato che potesse essere incinta di due gemelli, nella sua famiglia ci sono e la doppia dolce attesa era quindi più che possibile. Nessun aiuto dalla medicina, la conduttrice di Storie Italiane a 43 anni ha faticato un po’ per restare incinta ma sarà mamma in modo del tutto naturale. Non ha fatto ricorso a nessuna cura ormonale, la dolce attesa è arrivata quando si è rilassata, come capita a tante donne.

ELEONORA DANIELE CARLOTTA NASCERA’ A GIUGNO

Non è ancora entrata nel sesto mese di gravidanza Eleonora Daniele e anche lei da subito ha pensato che potesse essere incinta di due bebè. La sua pancia è lievitata subito e il dolce dubbio era forte ma indagini sul Dna e un’ecografia hanno chiarito tutto: Eleonora a Giugno sarà mamma di Carlotta e non di due gemelli come qualcuno immagina.

Storie Italiane termina il 29 maggio, la piccola nascerà a Giugno, la conduttrice ha tutto il tempo per portare a termine l’edizione, coccolare la sua bimba e poi speriamo di vederla tornare velocemente al suo posto. A 43 anni sta vivendo un momento meraviglioso, continua a emozionarsi ogni volta che fa un’ecografia per la sua piccolina, non vede l’ora di tenerla tra le braccia e anche noi non vediamo l’ora di conoscerla.