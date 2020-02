Elodie racconta il coming out di sua sorella: “L’ho capito prima di lei. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda”

Elodie è reduce dall’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo con la sua Andromeda, brano richiestissimo in radio. Durante una recente intervista a Grazia, la cantante ha voluto parlare anche del coming out di sua sorella Fey. “Mia sorella è lesbica. Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. Diciamo che è stato un percorso lungo” ha detto Elodie al riguardo. “Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose. Ci amiamo e basta” ha affermato l’artista che con sua sorella Fey ha un rapporto davvero molto speciale. Poi la Di Patrizi è andata avanti nel racconto lanciando anche un messaggio importante.

Elodie racconta il coming out della sorella e svela: “Piangeva, tutti in famiglia lo avevamo capito”

“Quando me lo ha confidato piangeva” ha svelato Elodie a Grazia. “Tutti in famiglia lo avevamo capito. Mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere” ha raccontato così la cantante di Andromeda. Le parole di Elodie su sua sorella e su come tutta la famiglia abbia affrontato con naturalezza e semplicità il coming out della ragazza sono sicuramente un messaggio molto importante per il pubblico della nota artista ma non solo.

Elodie e il rapporto speciale con la sorella Fey: per la cantante è come una figlia

Tra Elodie e la sorella Fey ci sono soltanto pochi anni di età di differenza. Eppure, la cantante aveva raccontato che quando erano piccole lei si è sempre presa cura della sua sorellina tant’è che ad oggi per lei Fey non è soltanto sua sorella ma è come se fosse quasi una figlia. Il bellissimo rapporto tra le due ragazze è nato soprattutto a causa di un passato particolare in famiglia. E’ proprio per questo motivo che Elodie ha sempre cercato di proteggere sua sorella con cui ancora ad oggi ha un rapporto meraviglioso.

