Caterina Balivo sempre più brava con le sue torte e le colazioni perfette (Foto)

Caterina Balivo non è mai stata brava in cucina, per lei i fornelli sono un vero mistero ma da quando è in quarantena a casa con la sua famiglia ha iniziato a migliorare (foto). La sua passione sembra siano i dolci, si è quasi specializzata nella preparazione della chiffon cake che in realtà sembra più un ciambellone, ma si accontenta felice del risultato. Dopo varie prove la chiffon cake alla fine le era venuta benissimo, alta e soffice, poi il risultato si è ridimensionato e Caterina dà la colpa al cremor tartaro che non riesce a trovare. Ci prova e ci riprova, segue tutti i passaggi, soprattutto quello delle uova ma la torta non è alta come dovrebbe essere. Poco importa perché la colazione è perfetta, non manca nulla, come sempre. La maggior parte degli scatti che Caterina Balivo condivide con la sua famiglia sono a tavola e c’è sempre la sua dolcissima Cora, quasi sempre vestita come una principessa.

CATERINA BALIVO DISTRUTTA A CASA CON I FIGLI E IL MARITO

Niente trucco e capelli senza piastra, Caterina Balivo è sempre bellissima, anche acqua e sapone, non si nasconde nemmeno quando è distrutta perché non ha dormito. In genere è sua figlia che la tiene sveglia, magari basta un raggio di sole dalla persiana rotta e la piccola è già in piedi all’alba pronta a non dormire più.

Giornate stressanti per la Balivo che combatte con il primogenito e i suoi compiti, la linea che non va per le lezioni con la classe e poi c’è il marito che in questo periodo di convivenza senza pause definisce antipaticissimo.

Tutto superabile, speriamo che per tutti i problemi saranno presto solo questi, sono già in troppi a soffrire in questo periodo così assurdo e il nostro pensiero è sempre rivolto a loro.

