Caterina Balivo da casa con la famiglia per La vita in diretta durante il pranzo (Foto)

Oggi è toccato a Caterina Balivo collegarsi in diretta da casa sua per partecipare a La vita in diretta, il programma che ha preso il posto del suo Vieni da me (foto). Rilassata ha incoraggiato i colleghi Lorella Cuccarini e Alberto Matano, sicura che faranno un ottimo lavoro ma soprattutto felice che lei è a casa con la sua famiglia. La Balivo è andata in onda ogni pomeriggio su Rai 1 fino a quando ha potuto e dovuto, ha stretto i denti ma la paura e l’emozione in alcuni momenti hanno preso il sopravvento. Lei non l’ha negato così come oggi per la prima lunga puntata de La vita in diretta si è mostrata del tutto a suo agio ancora a tavola con marito e figli. “Mi avete beccato a fine pranzo oggi” ha risposto al collegamento Caterina Balivo riferendo di avere mangiato la lasagna. Un piatto che mangia raramente ma che ovviamente adora.

CATERINA BALIVO SA CUCINARE?

Per niente, la cucina non è il suo forte e in casa avrà di certo un aiuto. Ieri hanno preparato la besciamella facendo più telefonate alla mamma ad Aversa e il risultato non è dei migliori: “Mamma la fa più buona” però va bene lo stesso. Mentre la conduttrice di Vieni da me è in collegamento su Rai 1 la piccola Cosa ne approfitta per non seguire le regole a tavola e Caterina Balivo un po’ si dispera, le buone maniere vanno sempre osservate, chiuso il collegamento sua figlia dovrà tornare a seguirle.

“E’ molto strano mi sembra l’inizio dell’estate, come se tutto dovesse iniziare e invece deve finire presto” commenta spiegando come si sente in questo suo primo giorno a casa lontana dagli studi Rai di Roma. Confida che le viene il magone quando suo figlio Guido Alberto si collega con la sua classe al mattino, ma è un po’ ciò che vivono tutti i genitori.

Sa che Lorella Cuccarini se la caverà in tv e che Alberto Matano con la sua esperienza non avrà di certo problemi e tranquilla si dedica alla sua famiglia, adesso è più serena, ci sarà tempo per tornare al lavoro.