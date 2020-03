Vieni da me: Caterina Balivo scoppia in lacrime e chiede l’Amuchina (Foto)

E’ difficilissima la settimana di Caterina Balivo a Vieni da me, ha paura per la sua famiglia, per i suoi cari ma deve continuare ad andare in onda su Rai 1 ogni pomeriggio (foto). Oggi però non è riuscita a reggere l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Non è la prima volta che vediamo la Balivo piangere ma sempre cercando di nascondere l’emozione, in diretta oggi non ce l’ha fatta e ha commosso tutti. Dopo avere svelato che il bellissimo messaggio che girava sui social non era di Papa Francesco ma di una ragazza di 23 anni di Capri, è arrivato un vero post su Twitter del Pontefice. Dopo avere ascoltato le parole del Papa la conduttrice di Vieni da me è scoppiata in lacrime.

CATERINA BALIVO MANI AL VOLTO E AGLI OCCHI, SI SCUSA CON TUTTI

“Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza” questo il messaggio del nostro amato Papa, parole che hanno commosso Caterina Balivo.

Si è girata di spalle, ha cercato di resistere ma non ce l’ha fatta: “Facciamo tv, facciamo intrattenimento ma siamo persone, siamo in diretta”. Comprensibile l’emozione della conduttrice di Vieni da me, è l’emozione di tutti. Vorrebbe stare a casa con la sua famiglia, vorrebbe avere tutti i suoi cari accanto in questo momento. E’ difficile per tutti, per chi è davanti alle telecamere non è certo migliore la situazione. La rimproverano che si sta asciugando le lacrime, non può farlo, chiede subito l’amuchina e un fazzoletto, chiede scusa a tutti, poi via le lacrime e per fortuna arrivano in studio Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.