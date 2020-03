Caterina Balivo resta a casa e prepara la chiffon cake che riesce al terzo tentativo (Foto)

Caterina Balivo passa da casa allo studio di Vieni da me e come tutte le mamme si preoccupa che il figlio faccia i compiti ma deve anche tenere alto il morale di tutti in famiglia, quindi “A casa sì ma nevrosi no” e corre a giocare con Cora e poi a fare una torta (foto). Ben tre tentativi per una chiffon cake e alla fine Caterina Balivo ha manifestato il suo entusiasmo anche in diretta a Vieni da me. Dopo avere mostrato la chiffon cake perfetta sul suo profilo social ha confidato i suoi errori in cucina. “Dobbiamo tutti restare a casa il più possibile” e ovviamente tra le cose da potere fare ci sono le torte. “Mi è riuscita al terzo tentativo perché non avevo capito che tutto il composto della torta doveva andare nella base alta e non nella base bassa”. Al terzo tentativo ha quindi capito che non era un errore di ingredienti e ha preso la teglia alta, così la chiffon cake è riuscita alla perfezione.

CATERINA BALIVO MOSTRA LA CHIFFON CAKE FATTA IN CASA

Entusiasmo in famiglia per il dolce preparato dalla mamma; anche la piccola Cora trova che la torta sia bellissima. Intanto, Guido Alberto non sembra avere per niente voglia di fare i compiti. Finita un’altra puntata di Vieni da me, oggi ospite in studio Nina Moric che ha raccontato tanto di se stessa.

Caterina Balivo dopo il lavoro torna a casa, la spesa l’ha già fatta questa mattina, e chissà cosa preparerà con i suoi bambini e quali giochi con la piccola Cora la sfiniranno prima di andare a dormire.

Intanto, la conduttrice campana prosegue con il suo lavoro, con le dirette su Rai 1 per portare un sorriso e un po’ di compagnia nelle case di tutti, fino a nuovo ordine.