A Vieni da me l’emozione di Nina Moric nel rivedere quando era felice con Corona e il piccolo Carlos (Foto)

E’ il momento più bello dell’intervista di Nina Moric oggi a Vieni da me, le immagini che riportano alla memoria della modella i tempi felici con Fabrizio Corona e il loro piccolo Carlos (Foto). Il figlio di pochi mesi tra le braccia del papà e lei accanto a loro, bellissima, giovanissima. Erano follemente innamorati e lo dimostravano a tutti in una puntata de La vita in diretta. Nina Moric guarda il video e si porta le mani al volto, nessuna regola contro il contagio può trattenerla da quella emozione, anche se dopo farà peggio togliendo le lenti a contatto. Nina inizia a raccontare del suo ex marito, il primo e unico grande amore della sua vita. Confida che Corona ha un grande pregio, “ha un cuore anche se non sempre lo dimostra”. Oggi si fida di lui ma purtroppo in passato si sono fatti la guerra. “Fabrizio è sempre stato molto spavaldo e voleva dimostrare di essere superiore però non lo faceva con cattiveria, lui è un narciso patologico“.

DOPO LA SEPARAZIONE SI E’ INNAMORATO DI BELEN

A Caterina Balivo racconta che nel 2009 è stata lei a chiedere la separazione, si era spenta la fiamma, ma quando Corona si è innamorato di Belen Rodriguez ha sofferto, pensavo non arrivasse mai il loro addio. Sottolinea però che lui l’ha sempre protetta, anche quando non stavano insieme: “Lasciamo il personaggio ma come persona è una delle più buone e pulite d’animo, è meraviglioso”.

NINA MORIC ANCORA INNAMORATA DI FABRIZIO CORONA?

Dice di no ma ricorda il loro amore folle e che Carlos oggi ha quasi 18 anni ed è alto 1,90. A 43 anni finalmente è tornata a volersi bene ma ci ha rimesso tempo ed errori di cui chiede scusa. Oggi segue un percorso di psicoterapia per annullare il periodo in cui si era distrutta.