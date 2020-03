Nina Moric confessa per la prima volta perché ha perso suo figlio per 4 anni (Foto)

Si è detto di tutto su Nina Moric ma ospite oggi a Vieni da me per la prima volta dice tutta la verità su cosa è accaduto quando le hanno tolto il figlio Carlos (foto). Tutto inizia parlando della madre di Nina, del rapporto che oggi ha recuperato anche con lei perdonandola. Racconta di una donna dura e di genitori che da bambina alzavano le mani ed è quello che è accaduto nel 2014. Il racconto di Nina Moric arriva dopo l’emozione di aver visto Carlos neonato in braccio a Fabrizio Corona. “Una sera sono tornata a casa e mia madre era di cattivo umore perché Carlos faceva i capricci. Il piccolo è andato a letto e noi siamo andate in cucina” hanno iniziato a discutere e la madre ha alzato le mani, il figlio ha sentito e si è spaventato, ha chiamato la nonna paterna che è arrivata iniziando a urlare”. Nina racconta che l’ex suocera ha detto cose che non avrebbe dovuto dire e lei ha reagito male: “Io ho fatto un atto di autolesionismo”.

NINA MORIC SENZA SUO FIGLIO PER 4 ANNI: “MI HANNO DISTRUTTO”

Preferiva morire che vivere senza suo figlio e davanti a tutti fece l’errore di farsi del male. Sottolinea che non era un tentativo di suicidio, era disperazione. Poi però è precipitato tutto e da lì la scelta di toglierle il figlio. Ha avuto il terrore di perderlo per sempre. Si commuove Nina Moric ricordano quel periodo lunghissimo per una madre. A Vieni da me racconta che è stata tratta come non meritava, come la peggiore delle madri e non era così. Ripete che non si è mai drogata, ha solo fatto uso di psicofarmaci sotto prescrizione medica, perché era una madre distrutta.

NINA MORIC E LA MADRE DI FAVOLOSO A LIVE CHE BRUTTO SPETTACOLO

Anche per Carlos è stato terribile, a un certo punto suo figlio al telefono ha iniziato a chiamarla signora, rifiutava tutti gli affetti. C’è voluto poi l’amore di entrambi per ricostruire tutto, per ritrovarsi ma sono quattro anni persi della loro vita che oggi tentano di recuperare con la tenerezza del loro legame.