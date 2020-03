Nina Moric e la madre di Favoloso che spettacolo a Live: dal morso al cane al fidanzato di Loredana (Foto)

Imbarazzante lo spettacolo che è andato in onda a Live – Non è la D’Urso, una contro l’altra Nina Moric e la madre di Luigi Favoloso (foto). Non c’è bisogno di presentazioni, ormai anche Loredana Fiorentino è diventata famosa ma c’è chi seguendo l’incontro in diretta su Canale 5 non ha retto e ha cambiato canale. Possibile che la Moric abbia dato un morso al cane del suo ex fidanzato? L’accusa dell’ex suocera è forte, così grave che a difesa dell’animale chi di dovere andrà fino in fondo per verificare se sia davvero accaduto. Baghera trattenuta da Loredana non si avvicinava a Nina che continuava a coccolarla, alla fine il cane ha scelto di lasciare lo studio. E’ solo l’inizio, Loredana dedica a Nina Moric tutte le smorfie possibili, la modella mantiene la calma, nega le accuse, sembra lei la più debole ma il peggio deve ancora arrivare.

LA GIOIA DELLA MAMMA DI LUIGI MARIO FAVOLOSO PER LA NUOVA NUORA: ELENA MORALI

Gran soddisfazione per il viaggio di Luigi ed Elena a Beirut: “Sono proprio contenta, mi dispiace per lei che sta magari soffrendo ma finalmente mio figlio sta con una ragazza e ha smesso di stare con una milf”. C’è tutto il desiderio di ferire e la Moric risponde con la stessa moneta chiedendo a Loredana come sta il suo fidanzato ma anche la moglie e i suoi figli. Coltelli negli occhi ma non finisce qui. Nina ha di certo dalla sua l’esperienza e davanti alle telecamere sa reagire nel modo giusto ma immaginatele insieme nel privato.

Loredana non ha dubbi: Elena Morali è la ragazza giusta per Luigi, una trentenne con gli occhi azzurri e bellissimi e non una che ha quasi la sua età con le lenti a contatto azzurre.

Volano gli stracci, anzi i vestiti che Nina le avrebbe comprato. Falso per l’altra che scatta in piedi e mostra l’abitino azzurro della serata. Battute terribili di una donna contro l’altra.

Loredana è una star dei social? Lo annuncia a Domenica Live Barbara D’Urso e poi mostra alcuni video della nuova stella. Ancora una volta la Moric riesce a mantenere il controllo e fa un complimento all’ex suocera: cucina bene. Il cane ormai è scappato da loro due, si è allontanato non sapendo forse scegliere tra le due.