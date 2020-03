Antonella Clerici racconta come ha programmato la sua giornata in casa (Foto)

Antonella Clerici come tutti è in quarantena nella sua casa, sa di essere fortunata non solo perché con lei ci sono sua figlia Maelle e il compagno, Vittorio Garrone, ma perché la sua casa è nel bosco e di luce e spazio a disposizione ne ha tanto (foto). Sappiamo bene quanto sia importante che le nostre giornate in casa in questo periodo di emergenza Coronavirus siano scandite da orari, programmi che ci fanno vivere nel modo migliore. Alla rivista Oggi Antonella Clerici ha raccontato che la sua sveglia suona ogni giorno alle 8, non resta un attimo di più a letto, poi si lava e parte la giornata con la colazione, lei e Vittorio. Subito dopo escono per camminare nel bosco con i cani. Certo non tutti hanno questa fortuna, lo sa bene. Al ritorno legge tutti i quotidiani e i settimanali e poi spesso fa una piccola diretta su Instagram: “Una piccola diretta Instagram sulla cucina in cui invito le mie amiche o i miei chef”. Arriva il momento del pranzo e la giornata prosegue.

ANTONELLA CLERICI COME TANTE MAMME IMPEGNATE CON I COMPITI DEI FIGLI

“Dopo pranzo mi dedico ai compiti di Maelle. Quando ha finito esce in giardino e gioca un po’ all’aria aperta, poi prepariamo insieme un dolce. Dopo cena, giochi da tavolo con i ragazzi”. Il valore della cucina per la conduttrice è sempre presente e di certo nella maggior parte delle famiglie oggi è lo stesso. Insiste la Clerici e commenta: “Cucinare con gli italiani in questo momento è un mezzo per stare in contatto: bisogna far passare in tutti i modi il sapore del nostro essere italiani, senza banalizzarlo…Tornare ai fornelli significa essere parte di una collettività che in questo momento, anche cucinando, si ritrova a far sentire la sua forza“.

Seguiamo i consigli di Antonella Clerici, non restiamo fermi tutta la giornata aspettando che il tempo passi, diamoci degli orari e programmiamo tutto come facevamo prima quando la vita era “normale”.