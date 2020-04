Antonella Clerici, a Pasqua una tavola semplice ma piena d’amore (Foto)

Anche se è difficile questa Pasqua 2020 e c’è poca voglia di festeggiare, per chi crede è un giorno importante e Antonella Clerici dopo avere fatto gli auguri a tutti, come tanti ha mostrato la sua tavola apparecchiata (foto). Un tavolo all’aperto per 5 persone, i piatti che abbiamo visto già in altre occasioni, poche cose da mostrare perché non è come gli altri giorni, c’è il disagio di mostrare la felicità perché ci sono tante persone che continuano a soffrire. Da Arquata Scrivia nella sua casa nel bosco Antonella Clerici resta a casa e invita tutti a non mollare e anche a donare. Anche lei continua a tenere compagnia chi la segue sui social, prosegue con le ricette e nel suo ruolo da “conduttrice”, con le dirette con i tanti chef ed esperti in cucina. Poi una dichiarazione d’amore al suo compagno, Vittorio Garrone: un semplice “my love” in uno scatto nel bosco in un momento di serenità.

ANTONELLA CLERICI NEL GIORNO DI PASQUA AUGURI E RICORDI

Spesso Antonella sfoglia gli album pieni di foto e trova scatti bellissimi, come la foto postata poco fa. E’ un altro modo per fare gli auguri a tutti. Il suo sorriso che oggi si è un po’ spento ma che attende solo di tornare: “Sorrisi… torneranno.. torneremo”. Viviamo tutti le stesse paure, il non sapere come sarà il futuro, quando arriverà la “normalità”, le certezze che non abbiamo più.

Sarà una Pasqua che non dimenticheremo e di certo ricorderemo anche chi ci è rimasto accanto, anche i personaggi famosi che hanno fatto di tutto per regalare serenità, sorrisi, forza, energia, consigli, e mostrare che tutti abbiamo paura ma che tutti insieme ce la faremo.